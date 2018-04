Netflix und andere Streamingdienste müssen von nun an innerhalb der EU auf Geoblocking verzichten. Im Mai vergangenen Jahres wurde dazu die Portabilitätsverordnung verabschiedet, die nun am 1. April 2018 in Kraft getreten ist. Das heißt, wer ein bezahltes Abo bei Diensten wie Spotify, SkyGo oder Netflix abgeschlossen hat, muss innerhalb der EU auf die gleichen Inhalte zugreifen können, wie zu Hause. Das Angebot gilt allerdings nur für Reisende und ist zeitlich beschränkt. Wie groß dieser Rahmen ist, ist bis jetzt noch nicht klar.

Bislang konnte man im EU-Ausland nur auf die dortigen Angebote der Dienste zugreifen. Das bedeutete nicht nur eine andere Auswahl an Filmen, Serien oder Musik, sondern auch, dass es zum Teil keine deutschen Sprachausgaben oder Untertitel gab. Auch diese Einschränkung fällt mit der neuen Verordnung weg. Kostenlose Dienste wie Mediatheken von TV-Sendern fallen allerdings nicht verbindlich unter diese Regel.

