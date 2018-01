Wo soll man schon ein ganz Dorf aus Schnee und Eis bauen, wenn nicht 100 Kilometer nördlich des Polarkreises? So geschieht es Jahr für Jahr in der finnischen Gemeinde Kittilä, wo diesen Winter zum nunmehr 17. Mal ein temporäres Dorf aus Schnee und Eis errichtet wird. Dieses Jahr steht das sogenannte Snow Village ganz im Zeichen von »Game Of Thrones« , wurde das gut 20.000 Quadratmeter große Dorf doch in diesem Jahr gemeinsam mit HBO Nordic voll und ganz auf Westeros abgestimmt. Heißt: Bei kuscheligen Minusgraden darf man es sich hier unter den wachsamen Augen eines weißen Wanderers bequem machen – zumindest wenn man bereit ist, mindestens 220 Euro dafür zu bezahlen. Was man dafür geboten bekommt, seht ihr in der Galerie: