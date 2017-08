Aber was wäre, wenn nicht Food-JournalistInnen, sondern große Filmregisseure solche Videos drehen würde? Die Frage hat sich auch David Ma gestellt und sie direkt selber beantwortet. Auf seinem Aber was wäre, wenn nicht Food-JournalistInnen, sondern große Filmregisseure solche Videos drehen würde? Die Frage hat sich auch David Ma gestellt und sie direkt selber beantwortet. Auf seinem Youtube-Kanal hat er in den letzten Tagen die ersten vier Rezept-Videos veröffentlicht. Die wurden im Retro-Stil von Wes Anderson (»The Royal Tenenbaums«) ...

Es sieht immer so verflixt einfach aus, was die Teams von Seiten wie Tastemade da veranstalten. Scheinbar mühelos wird da eine Torten dekoriert, Eiweiß steif geschlagen und kunstvoll Gemüse in exakt gleich große Stücke geschnitten. Die Videos werden meist von oben gefilmt und das Ergebnis lässt einem fast immer das Wasser im Mund zusammenlaufen.