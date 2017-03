Yabadabadoo! Donald Trump ist ein schöner Mann. A real man in 2-D-Optik, ein sexy Player, ein Ästhet. Ebenso Steve Bannon: entzückend bezaubernder Trinker-Chic. Taylor Swift ist dagegen eher gewöhnlich. Ein graues Landei mit trockenen Lippen. Aber schön.

Ich liege im Bett und lese die neue Preeek. Eine Hammer-Zeitschrift. Preeek ist Afrikaans und heißt frei übersetzt so viel wie »frech«. Die Buren haben’s mir gebracht. Preeek ist die Lösung. Doch wo ist das Problem? Der mediale und reale Overkill, die Übertötung und in der Folge der Verlust des Horizonts. Die Suche nach der roten Linie und dem nebligen Bereich dahinter. Das alles lähmt mich. The next step is to be taken. Preeek ist Print. Klar begrenzt auf 30×42 cm Grundfläche, 120 Seiten Hochglanz, viel Bild, wenig Text. Pure Schönheit. Und jetzt gibt es sogar eine deutsche Ausgabe. Preeek schaufelt historische Schätzchen aus geheimen Asservatenkammern, Homestorys voller Anmut und ohne unnötigen Tiefgang. Eine Melange aus Bunte und View für den abgefuckten Freigeist.





Seit Tagen blättere ich und staune: Kim Jong-il mit seiner dritten Ehefrau, der Tänzerin Ko Yong-hui, und dem kleinen aufgeweckten Bübchen Kim Jong-un, 1985 beim Sonntagsspaziergang im Jogak-Park in Pjöngjang. Schön. Martin Chulz 2016 beim traditionellen Eisbeinessen der Hamburger Schiffsmakler ins Gespräch vertieft mit dem österreichischen Ministerialrat Thomas Brummund. Ein kleines Stück Würselen scheint von der Keule getropft zu sein und klammert sich panisch an ein Barthaar. Schön. Robert Mugabe, feixend mit einer Missionsschwester im Schatten einer Schirmakazie, circa 1970. Schön.

Francis Bacon mit seinem Liebhaber George Dyer, Wange an Wange, 1964 auf der documenta in Kassel. Schön. Selena Gomez und Justin Bieber , Händchen haltend auf der Ehrentribüne beim Wimbledon-Finale 2015. Schön. Beate Zschäpe mit Uwe Mundlos auf einem Silbermond -Konzert in Antwerpen, Feuerzeuge schwenkend, die Äuglein tränenfeucht. Sehr schön.





Das Schöne und das Erhabene sind zurückgekehrt in mein Leben. Niemand muss mir mehr die Welt erklären. Weder Helmut Schmidt noch Schweinchen Dick haben das geschafft. Die Kehrwoche ist nun beendet. Alles ist aus dem Weg geräumt: das doofe Internet, Wissenschaft und Kunst, Liebe und Witz, alternative Fakten und Fake News, Betulichkeit und Meinungsschwatze, die verdammte Suche nach der Wahrheit, der einfachen Lösung, dem Guten im Menschen, dem perfekten Kartoffelpüree mit soundso viel guter Butter.