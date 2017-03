Erst Großbritannien, dann Skandinavien, und nun hat das Fieber nach Süd- und Westeuropa auch die Bundesrepublik erwischt. Keine Frage: Craft Beer liegt voll im Trend und die Szene wächst. Die Verbreitung von Stores, Bars und speziellen Events wie etwa Craft-Beer-Messen und -Verkostungen zeigt, in welche Richtung es geht. Industriebrauereien können noch so viele vermeintliche Special-Interest-Gebräue auf den Markt bringen und noch so dicht die Sportschau-Werbung besetzen – den Handwerksaspekt und die Leidenschaft fürs Produkt wird man ihnen allein schon ob ihrer Größe nur eingeschränkt abnehmen können. Genau das ist der Trumpf der alten neuen Bierdesigner-Zunft: Echtes Craft Beer gibt’s eben nur in der Mikrobrauerei – und nicht auf dem in Monokultur bestellten Massenmarkt. Man kennt die Köpfe hinter den Kesseln genau wie die Winzer hinter den Fässern. Die Konzerne haben hier geschmacklich unweigerlich das Nachsehen. Das freut nicht nur die Connaisseure, sondern macht auch ungemein interessant. Insbesondere zu einer Zeit, in der Slow Food und gesunde, reflektierte Ernährungsweisen im Trend liegen. Verbrauchernähe, Individualismus und Transparenz – das sind die Argumente, mit denen das Phänomen Craft Beer bei einer ganzen Generation landen kann.



Gebraute Gegenbewegung

Die Parallelen zur Weinkelterei sind unübersehbar: Auch im Craft-Beer-Kosmos spielen die Herkunft und die Identifikation mit dem Produkt eine entscheidende Rolle, die Szene ist wichtiger als das Wachstum und man darf nach Lust und Laune über geschmackliche Feinheiten fachsimpeln, ohne bei seinem Gegenüber auf Verwunderung zu stoßen. Denn jeder Brauer strebt nach Einzigartigkeit. Aus dem Craft Beer leitet sich so letztlich auch die Stellung des Biersommeliers und ihre Darseinsberechtigung ab: Er verfügt über das Wissen, das der Craft-Beer-Einsteiger braucht, um im Individualisten-Gewimmel seine Sorte zu finden. Schließlich kommen bei einem mit Liebe gebrauten Craft Beer nahezu die gleichen sensorischen Gesichtspunkte in Betracht wie beim Wein. Festzuhalten ist: Wer in eine gute Craft-Beer-Bar geht und seine Vorlieben kommuniziert, dem wird auch als Ungeschulter schnell das passende Getränk gebracht. Im Idealfall ist es hier nämlich wie im Brauhaus – alle sind aus Leidenschaft hier und werden einen mit Begeisterung in der bunten Welt des Craft Beers herumführen.





Das »Craft« im Craft Beer zeigt bereits, dass es hier ums Handwerk geht, um eine Zunft und um Brauereitradition abseits festgefahrener Industrienormen, die zu neuem Leben erweckt wird. Der Unterschied zum »normalen« Mainstream-Bier liegt dabei nicht unbedingt in einer deftigeren Zusammensetzung oder einem höheren Alkoholgehalt, sondern in der Fein- und Handarbeit, die die Brauereien bei der Konzeption und Herstellung leisten. Die Zusammensetzung eines Craft Beers ist, wie es sich auch sonst in Traditionssparten gehört, vor allem eines: eine Philosophiefrage. »Craft Beer« ist also kein technischer Begriff, sondern eine Grundhaltung. Geschmackliche Vermarkungskompromisse zugunsten des Absatzes – Stichwort »Drinkability« – sind dem Sektor weitgehend fremd; die Profile sind charakterstark. Polarisieren ist durchaus erwünscht, die Auswahl hochwertiger Zutaten – allen voran des wertigeren Aromahopfens – versteht sich von selbst. Nach alledem ist Craft Beer Wein, Käse, Whiskey und Zigarren in seiner weiträumig refklektierbaren Art des Konsums näher als manch anderem Bier – und der Rebellion näher als dem Konsens. Auch deswegen empfiehlt es sich gerade zum Einstieg, eine Auswahl verschiedener Biere zu verkosten, um einen ersten sensorischen Überblick über das breitgefächerte Spektrum zu erlangen. Wer mit der einen Flasche noch danebenliegt, kann mit der nächsten theoretisch schon dem Bier seines Lebens begegnen.



Gerstensaft mit kreativem Anspruch

Von seinem Vormarsch in Medien und Mainstream hält dieser hohe Individualitätsgrad das Craft Beer nicht ab. Längst ist Craft Beer den meisten zumindest begrifflich bekannt; spezialisierte Bars und Läden bescheinigen die Entwicklung eines Trends – genauso wie die Versuche der den Massenmarkt dominierenden Braukonzerne, am Trend ausgerichtete Produkte zu lancieren und so den Mainstream weiter an sich zu binden. Im Gegensatz zu den Craft Breweries legen sie es jedoch nicht auf eine allzu ausschweifende Abweichung von der Norm an. Was sie im Übrigen auch nicht müssen, da der Craft-Begriff nicht rechtlich geschützt ist. Das Risiko, anzuecken, überlassen sie gern den Kleinen, die in der Übersicht ihrer jeweiligen Nische agieren und den feineren Gaumen von Hausgemachtem im mundgeblasenen Glas überzeugen möchten. Und in dem Zuge natürlich auch das urbane Hipster-Klientel dieser Ära anlocken.





Und noch etwas unterscheidet das geläufige Pils vom Craft Beer: Das sonst so werbewirksame, knapp 500 Jahre alte deutsche Reinheitsgebot , mit dem sich Bierhersteller denkbar gerne brüsten, ist nach Ansicht der meisten Vertreter der Craft-Beer-Branche – die ja selbst über die Hefe ganz gern etwas länger nachgrübeln – ein Klotz am Bein des Handwerks. Damals wurde der Verwendung giftiger Inhaltsstoffe Einhalt geboten, jetzt gilt die Regelung zunehmend als überholt. Der Grund: Es schränkt die Möglichkeiten der Bierkreateure ein. Kräutern etwa wird, obwohl sie einst fester Bestandteil vieler Rezepturen waren, durch das Reinheitsgebot ein Riegel vorgeschoben, während im Rahmen der Filterung zugleich einige chemische Verfahren gang und gäbe sind.



Transparenz und Unabhängigkeit

Craft Beer als Phänomen geht zurück auf ebenjene sich verschärfende Dominanz der Großbrauereien und hat seinen Ursprung in den USA. Schon in den Siebzigerjahren formierte sich in Gestalt der Craft-Beer-Szene eine von Hobbybrauern mitgetragene Gegenbewegung. In so genannten »microbreweries« trotzte man mit freiheitlich-kreativem Ansatz der um sich greifenden Vereinheitlichung des Marktes durch die »Kommerzbiere« aus der großen Maschinerie. Und auch wenn die den Großbrauereien zahlen- und kapazitätsmäßig weit unterlegen bleiben werden, so erfuhren sie doch einen beträchtlichen Zuspruch und können heute eine Art Kultstatus für sich beanspruchen. Der Produktionsumfang mag mit zunehmender Popularität gestiegen sein, die Hingabe aber, mit der in den Betrieben an der Kunstform Bier gefeilt wird – und die Überzeugung, mit der der einzelne Brauer hinter seinem Produkt steht –, ist gleich geblieben. Gleiches gilt für den Mut, Grenzen auszutesten und auch ausgefallene Geschmäcker mit demselben hohen Einsatz zu bedienen. Hier geht es um mehr als nur einen Grundstock massentauglicher Sorten, die in engen Grenzen variiert werden, sobald die Marketing-Abteilung ein Konzept erarbeitet hat. Das sind die schönen Dinge, die passieren, die Freiheiten, die sich ergeben, wenn sich die Maßstäbe verschieben und der Umsatz ausnahmsweise mal keine Priorität zukommt. Unabhängigkeit und Kreativität sind das A und O; Craft-Beer-Häuser sind damit gewissermaßen die Indie-Labels unter den Brauereien. Und das ist es, worauf es in erster Linie ankommt.





Craft Beer kann nach alledem im Grunde jedes Bier sein – vom bewährten Pils bis zum eigenwilligsten Bockbier. Einige Namen aber fallen im Zusammenhang mit Craft Beer überdurchschnittlich häufig. Sortieren wir mal:





Pale Ale

Bei einem Pale Ale handelt es sich – genauso wie beim weltweit beliebten I.P.A., dem India Pale Ale, um recht hopfige, obergärige Biere. Das »Pale« spielt auf die helle Farbe des Bieres an. Seine Wurzeln reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Der Alkoholgehalt varriiert je nach Sorte zwischen vier und acht Prozent. Pale Ale zählt zu den Sorten, die zunehmend auch von Großbrauereien aufgegriffen werden. I.P.A.s, deren Bezeichnung fälschlicherweise oft als Synonym für die gesamte Gattung des Craft Beers herhalten muss, heben sich durch ihren höheren Hopfen- und Alkoholgehalt ab. Sie wurden im 19. Jahrhundert für den Export in die indischen Kronkolonien gebraut (Merke: für Indien, nicht aus Indien).





Amber Ale

Die Farbe gibt auch dem Amber Ale seinen Namen: Dieses obergärige Bier ist bernsteinfarben bis ins Rötliche bei einem Alkoholgehalt von fünf bis sieben Prozent. Seine Farbe hat es dem Gehalt und der Sorte des verwendeten Hopfens zu verdanken. Damit ist das Amber Ale technisch gesehen lediglich eine Variante des Pale Ale.





Stout

In der Craft-Beer-Community erfreut sich das Stout großer Beliebtheit – von Irish bis hin zu Imperial. Diese obergärige Bierart ist sehr malzbetont; zusätzlich bedient man sich der Aromen etwa von Kakao oder Kaffee in Kombination mit jenen des gerösteten Malzes. Farblich geht es ins Schwarze. Da verwundert es kaum, dass das Stout sich aus dem traditionellen Porter entwickelte, und dass es uns auf Guinness-Etiketten wiederbegegnet.





Trappistenbier

Trappistenbiere sind malzbetonte, reife und meist nach belgischer Art gebraute Klosterbiere, die von Trappistenmönchen gebraut wurden – und zwar unter Garantie, denn anderenfalls dürften sie diese Bezeichnung nicht führen. Möglich ist das in lediglich elf Klöstern weltweit. Checkt hierfür das Qualitätssiegel der internationalen Trappistenvereinigung auf der Flasche. Die Auflagen umfassen außerdem die Pflicht, einen Großteil des Erlöses sozialen Zwecken zuzuführen.