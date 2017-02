Doof nur, wenn man ihn mal sucht, diesen Kapitalismus – in Form eines Plattenladens zum Beispiel. Ohne Spanischkenntnisse ist das schwierig, deshalb muss François Renie helfen. Er ist seit vielen Jahren so etwas wie die gute Seele von Havana Club und betreut das zur Rum-Firma gehörende Kulturprogramm . Gemeinsam bummeln wir zur Neptuno Nr. 408. Die Adresse liegt im Zentrum Havannas, trotzdem verirren sich Touristinnen und Touristen selten in diese Straße. Hier befindet sich der Plattenladen »Seriosha«. Wer jetzt eingeschweißtes Vinyl und den aktuellen heißen Scheiß Kubas erwartet, wird enttäuscht, es gibt nur Secondhand-Ware. Das »Seriosha« ist kein eigenständiges Geschäft, sondern – wie so oft in Kuba – nur eine Ecke in einem größeren Raum mit verschiedenen Verkaufstresen. Es riecht muffig, und überall liegt feiner Staub. Kurz: ein Paradies für Vinyl-Sammlerinnen und -Sammler. Die Ware hat schon bessere Zeiten gesehen, die Cover trösten jedoch über mit Paketklebeband geflickte Ecken hinweg. Wir sind die Einzigen, die hier gerade einkaufen. »Niemand hat hier einen Plattenspieler«, erklärt François, »Musik bekommt man auf anderen Wegen«.

Das Lied ist überall; fast so, als gäbe es in Kuba nur »Chan Chan« und den Buena Vista Social Club. Die Band im Restaurant beim Mittagessen spielt es, in der Altstadt hört man es an jeder Ecke von Straßenmusikern. Immer wieder »De Alto Cedro voy para Marcané / Llego a Cueto, voy para Mayarí«.

Wie genau, das erklärt Carlitos, Sänger der in Kuba sehr erfolgreichen Band Qva Libre . Wir treffen uns am nächsten Tag am Rande eines Soundchecks seiner Band: »Kuba ist ein ganz eigener Planet. Auch wenn die Menschen hier kein Internet haben, gibt es ein System. Wir nennen es ›El Paquete‹. Das sind kleine Festplatten oder USB-Sticks, auf denen Filme, TV-Shows, aber auch Musik gespeichert sind. Die kann man sehr günstig in Bars und Clubs kaufen, und sie werden häufig aktualisiert. Man versucht also, seine Musik ins ›El Paquete‹ zu bekommen, so lernen die Leute deine Musik kennen.«

Qva Libre spielen abends im Sarao’s, einem unsympathischen Ort, der 90er-Yuppie-Charme mit weißen Kunstledersesseln versprüht. Dafür sind die Daiquiris gut, und immerhin lockt die Band ein großes Publikum an. Wesentlich schöner ist es am Abend darauf in der Fabrique de Arte Cubano, kurz F.A.C. – einem alten Fabrikgebäude, umgebaut zu einem, ja, was? Es ist gleichzeitig Club, Galerie, Kino und Konzerthaus. François erklärt, das sei der Ort, an dem die ganze Kunst-Szene Kubas zusammenkommt. Aber nicht nur das, außerdem tummeln sich hier alte und junge Menschen, KubanerInnen, Touristen – das Publikum ist kunterbunt. Oben in der Galerie und in den Gängen zwischen den einzelnen Bereichen hängt zeitgenössische Kunst, auf der Tanzfläche läuft Beyoncé, und statt einer Vorband wird auf einer Leinwand hinten im Konzertraum ein altes »ARTE Concert« gezeigt. Danach kommt die Band Nube Roja auf die Bühne und spielt recht kitschigen Pop. Wer wissen will, was die kubanischen Kids gerade feiern, ist hier genau richtig. Von »Chan Chan« keine Spur.