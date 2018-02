Ein strahlender, klirrend kalter Wintermorgen in Westminster, London. Ich stehe vor den Abbey Road Studios auf der namensgebenden Straße. Es ist gerade mal halb neun in der Früh und trotzdem laufen hier schon die ersten Touristengruppen auf und ab, bekritzeln die Mauer vor dem Haus oder suchen den »richtigen« Zebrastreifen – den, auf dem die Beatles das berühmte »Abbey Road«-Cover schossen. Giles Martin – Sohn des Beatles-Hausproduzenten George Martin – wird mir später erzählen: »Manchmal ruf ich den Leuten zu: ›Falscher Zebrastreifen!‹« Es ist übrigens der an der Ecke zur Grove End Road. An der Mauer stehen Liebesbekundungen wie »I miss you, John!«, aber auch Komisches und/oder gefährliches Unwissen: »Brian Wilson – best Beatle ever! Fuck you, Ringo!« Aha.

Von außen betrachtet erkennt man noch das 1831 im gregorianischen Stil gebaute Townhouse, das erst zu einem Mietkomplex und ab 1931 zu einem Studio umgebaut wurde. Damals musste der große Garten hinter dem Haus weichen. Von der Straße aus sieht man deshalb auch nicht, wie groß die Abbey Road Studios tatsächlich sind.

Ich bin Teil einer kleinen Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, die von der Firma Sonos eingeladen wurde, an einer exklusiven Führung samt Interviewrunde teilzunehmen. Sonos kooperiert mit dem Studio, hat im Nebengebäude über dem Souvenier-Shop Büros bezogen und Giles Martin als »Head of Sound« eingestellt. In dieser Funktion ist er in die Entwicklung und Verbesserung neuer Lautsprechersysteme involviert. Mich interessiert bei dieser Reise vor allem, wie viel Verklärung bei dem Thema Abbey Road im Spiel ist, schließlich schwärmen immer wieder Musiker, wie sehr dieses Studio sie bei ihren Aufnahmen inspiriert hätte. Etliche Alben werden außerdem zum Mastering in die Abbey Road geschickt. Machen Musiker das bloß, damit am Ende »Mixed at Abbey Road Studios« auf der Platte steht? Oder klingen die Aufnahmen, die aus den heiligen Hallen kommen wirklich besser?

Erster Stopp unserer Tour ist das Studio 1. Das zerkratzte Parkett und die Größe erinnern an eine alte Sporthalle, die gestapelten roten Stühle verströmen den Charme einer Hochzeit in den Siebzigern. Ein eher trister, unaufgeräumter Anblick. Und trotzdem spüre ich eine gewisse Euphorie: In dieser Halle wurden immerhin zahlreiche Orchesterwerke eingespielt. Angefangen vom London Symphony Orchestra, das im November 1931 unter Leitung von Sir Edward Elgar »The Land Of Hope And Glory« eingespielt hatte – die erste Tonaufnahme des Studios überhaupt - über die letzten Aufnahmen von Glenn Miller bis zu den Scores großer Hollywood-Produktionen wie »Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes«, die »Herr der Ringe«- und »Harry Potter«-Filme, beide »Guardians Of The Galaxy«-Teile und »Shape Of Water«. Pink Floyd nutzten es gelegentlich, wenn sie mit Instrumenten und Haushaltsgegenständen experimentierten, um extravagante Sounds für ihr Meisterwerk »The Dark Side Of The Moon« zu finden. Im Kontrollraum bestaune ich das Neve 88 RS Mischpult mit 72 Kanälen – eines der besten analogen Mischpulte der Welt. Und damit finde ich vielleicht eine erste Antwort auf meine Frage, ob eine Aufnahme in den Abbey Road Studios tatsächlich so besonders ist: Könnte sein, denn die Technik ist es schon mal. Und auch das Personal, das es bedient. Gerade unter den Toningenieuren sind viele alteingesessene und preisgekrönte Mitarbeiter. Den Nachwuchs bildet man gleich im angegliederten Abbey Road Institute mit aus.

Weiter geht es ins Studio 2. Es ist unmöglich, hier nicht an die Beatles zu denken. Sie machten diesen Raum ab 1962 zu ihrem kreativen Wohnzimmer. Die Erinnerung überstrahlt bis heute alle anderen Künstlerinnen und Künstler, die hier Musik erschaffen haben. Der Tourguide zeigt mir auf seinem iPad ein Foto von den Aufnahmen zu »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« und sagt: »Hier hat Ringo meistens sein Schlagzeug platziert.« Nächstes Bild: Alle vier Beatles auf Hockern – ungefähr drei Meter und 50 Jahre von dem Punkt entfernt, an dem ich gerade stehe. Der Raum sieht heute nicht viel anders aus als damals: verschranztes, erhabenes Parkett und senfgelbe Stoffbanner an den Wänden. In einer Ecke stehen zwei Artefakte der jüngeren Musikgeschichte: Ein Steinway-Klavier in Rotbraun, auf dem McCartney einst die vergnügliche Melodie von »Lady Madonna« gespielt hat. Daneben eine Celesta, ein Tasteninstrument, das weltweit nur von der deutschen Firma Schiedmayer produziert wird: Ihren Klang hört man nicht nur auf dem weißen Album der Beatles, sondern auch im geisterhaften Kernmotiv des »Harry Potter«-Themes. In diesem Raum ist es vielleicht auch an der Zeit, sich über die Idee der Aura eines Studios Gedanken zu machen.