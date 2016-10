Kleine Fluggeräte brummen durch die Straßenschluchten. Was wollen sie? Uns überwachen? Pizza liefern? Oder nur ein Selfie ihrer Besitzer machen? Jan Bojaryn stellt sich den fliegenden Kameras.



Drohnen sind heiß. Das merkt man, wenn man sich zwischen Technikjournalisten zum Messestand eines Drohnenherstellers hindurchdrängelt, um eins dieser Dinger in die Hand zu nehmen. Alle wollen das. Alle machen ein Foto. Ich auch. Ich nehme die »Breeze« von Yuneec in die Hand – ein kleines, leichtes, weißes Gerät. Die ist wirklich sehr glatt. Meine Hand sieht daneben gleich ein bisschen hässlicher aus, so haarig und voller Falten.

Fliegende Schnurrbärte



Ich mache schon genug Selfies. Als kleiner Junge habe ich gegen staatliche Überwachung demonstriert. Heute würde ich mir die Demo sparen. Wenn ich noch Haare hätte, könnte ich mir meine Privatsphäre da reinschmieren. Wir sind längst in der Überwachungsgesellschaft angekommen. Während ein harter Kern politisch bewegter Menschen für Datensicherheit kämpft, entblößt sich die Mehrheit freiwillig. Flüchtige Arbeitsbekanntschaften behelligen mich auf Facebook mit Privatfotos.



Mein Ärger ist scheinheilig – auch ich bin auf Facebook mit Ex-Intro-Redakteur Linus Volkmann befreundet. Aber mir sind Drohnen unheimlich. Ich kenne Menschen, die welche benutzen, weil ihnen das Spaß macht. Aber die Geräte schwirren über Demos in meiner Stadt, fliegen durch Science-Fiction-Filme und sowieso durch jedes Videospiel, das mindestens zwei Jahre in der Zukunft spielt. Immer sind sie ein Symbol des Bösen; Big Brothers summender, brummender Schnurrbart. Die manifestierte Überwachung. Aber warum kaufen sich Menschen solche Drohnen privat? Haben die auch einen Nutzen? Kann ich sie zur Pizzeria schicken, um meine Bestellung abzuholen? Die Polizei auf einer Demo zurückfotografieren? Irgendeine Form von Spaß mit ihnen haben?



Dass es Drohnen gibt und dass sich auch Privatleute damit eindecken ist nichts Neues. Falls es jemals einen Hype gab, müsste der eigentlich vorbei sein. Auf dem IFA-Medienevent an einem brütend heißen Spätsommerabend in Berlin kann man beobachten, dass die Dinger trotzdem noch Menschen begeistern. Liegt das an technischen Daten? Die Yuneec Breeze fliegt länger mit einer Batterieladung, sie filmt in höherer Auflösung, sie ist leichter. Sie ist offenbar für Menschen geeignet, die zusätzliche Hardware mit auf Ausflüge nehmen, nur um Selfies aus der Luft zu schießen. Fliegende Staubfänger Ben Kreimer scheint meine Skepsis zu teilen: »Leute sagen mir, sie hätten auch so eine. Aber die steht dann als Staubfänger im Regal. Die meisten fliegen nur ab und zu mal damit.« Ben klingt äußerst entspannt. Bei ihm in der Bay Area ist Labor Day und er klingt am Telefon nicht gerade so, als hätte er sich schon weit vom Bett entfernt. Kein Problem, über Drohnen könnte er auch im Schlaf referieren. Eigentlich hatte ich ihn mir als Fürsprecher der Technologie vorgestellt. Immerhin hat er sich die Berufsbezeichnung »journalism technologist« ausgedacht, um seine Arbeit zu beschreiben. Also glaubt er an den Nutzen der Technologie? Er muss lachen. »Absolut«, sagt er. »Genau darum geht’s. Ich untersuche, wie man mit Drohnen Geschichten erzählen kann. Nicht nur im Journalismus.«



Tatsächlich macht Ben alles Mögliche mit Drohnen. In Kenia hat er die Geräte für einen Imagefilm durch ein Naturschutzgebiet geflogen und neugierige Giraffen umrundet. In der Südtürkei hat er eine Ausgrabungsstätte für Archäologen abfotografiert. Einige seiner schönsten Reiseerfahrungen habe er bei der Arbeit gehabt, erzählt Ben. Aber privat nutzt er Drohnen eher selten. »Da müsste ich erst mal in den Park fahren«, sagt er, und lässt den Gedanken ins Leere laufen. Wenn ich ihn dagegen nach professionellen Einsatzmöglichkeiten frage, sprudelt es aus dem Lautsprecher: »Da gibt es mehr, als man sich vorstellen kann! Von Landwirtschaft über Journalismus, Archäologie – jedes Gebiet, in dem in irgendeiner Form Daten im Raum erfasst werden. Inspektionen von Infrastruktur, von Windkraft- und Wasserkraftwerken. Die Liste geht einfach immer weiter.«







In Smartphones und sozialen Netzwerken erkennt Ben viel größere Gefahren für die Privatsphäre: »Wenn du vor Drohnen Angst hast, aber dir um Datensicherheit keine Gedanken machst, dann solltest du das mal hinterfragen.« Für Spionage gebe es doch heute viel bessere Werkzeuge, »als eine fliegende Maschine, die sich wie ein Rasenmäher anhört.«

Vielleicht sind meine diffusen Ängste vor zivilen Drohnen auch nur miefige Vorurteile, genährt vom Hass auf militärische Drohnen und von einfallsloser Science-Fiction. Mir wird klar, dass ich mich überwinden und die Technologie einfach ausprobieren muss; mich selbst beim Dösen im Park filmen. Aber darf ich das überhaupt?



Fliegende Strafzettel Der Luftrechtsexperte und Schnurrbartträger Elmar Giemulla muss nicht lange überlegen, bevor er antwortet: »Wenn die Drohne nicht über fünf Kilogramm wiegt, dann geht das. Ich darf sie nicht über 100 Meter steigen lassen, und ich darf andere nicht gefährden.« Und in der Nähe von Flughäfen? »Ich darf mit einer Drohne nicht näher als 1,5 Kilometer an die Flughafengrenze fliegen. Sonst ist das gleichbedeutend mit dem Straftatbestand der Gefährdung des Luftverkehrs.« Solche Sätze rollen dem Fachmann und Juristen ungebremst von der Zunge. Dann nennt er kalte Zahlen. Das Steigenlassen der Drohne am Flughafen kann »mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro belegt werden.« Und wer mit der Drohne wirklich jemanden gefährdet, muss mit »bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe« rechnen.



Das klingt abschreckend. Aber Giemulla weiß selbst, dass viele Menschen nach dem Kauf einer Drohne etwas besseres zu tun haben, als den warnenden Beipackzettel zu studieren: »Die Leute haben nicht das Bewusstsein, dass sie am Luftverkehr teilnehmen und Drohnen bestimmten Vorschriften unterliegen.« Doch den Vorschriften ist es egal, ob sich der Nutzer informiert hat, warnt er. Es gebe ja auch keinen Führerschein für Fußgänger, und trotzdem müssten die sich an Verkehrsregeln halten.



Strenge Regeln gibt es also auf der einen Seite, aber auch eine »Regelungslücke«, erklärt mir Giemulla. Denn »wie so eine Drohne überhaupt erkannt und auf einen Betreiber zurückgeführt werden kann«, das soll erst »demnächst« feststehen. Bis dahin bleiben Menschen, die sich von Drohnen belästigt fühlen, ziemlich machtlos. Sie dürfen sich theoretisch wehren. Aber wie? Die Polizei müsse zwar kommen, wenn man sie zu Hilfe rufe, aber »da stoßen sie auf das Vollzugsdefizit.« Drohnen werden nicht registriert und haben kein Nummernschild. Da sind die Aussichten ernüchternd: »Die Polizei kann also eigentlich nur mit den Schultern zucken.« Was auch nicht gehe, sei der Abschuss der Drohne. Auch nicht mit einem Luftgewehr: »Sie müssen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten.«



Fliegende Multikopter .« Ich fahre lieber nicht in einen Park. Ich besuche jemanden, der sich mit der Technik auskennt. Eingeklemmt zwischen einem Verwaltungstrakt der Bundeswehr und Bahngleisen liegt das Fotostudio von Paul Kuchel. Der helle, große Raum wirkt so makellos, dass ich mir die Schuhe ausziehen möchte. Paul drückt mir die Hand, macht mir einen Kaffee und packt den DJI Phantom 3 auf den Tisch. Paul ist Profi bis ins mit dem Firmenlogo gebrandete Polohemd hinein. Um das Image der Technologie macht er sich durchaus Sorgen; er weiß, dass viele beim Wort »Drohne« zuerst an Kriegsführung denken. Dabei haben die zivilen und die militärischen Maschinen wenig miteinander gemein. »In der Szene ist das Wort ›Drohne‹ auch gar nicht so beliebt. Man sagt eher Multikopter«, erklärt er mir. Paul macht Businessfotografie, sein Phantom 3 ist schon über Baustellen und Wohnhäusern geflogen. Er ist versichert und hat eine Genehmigung für gewerbliche Flüge; ungefragt legt er mir seine Mappe mit ordentlich abgehefteten rechtlichen Hinweisen und Gebrauchsanleitungen vor. Ginge es nach ihm, wären die Regeln strenger. »Wenn da irgendwelche Leute an Flughäfen rumfliegen, ist das ja auch für mich eine Belastung

Der Quadkopter auf dem Tisch ist etwas kleiner, als er auf Fotos aussieht. Ich kann ihn bequem mit einer Hand heben, er wiegt 1,5 Kilogramm. Trotz der Warnung erschrecke ich mich, als Paul die Maschine einschaltet. So ruckartig, blinkend und hupend schütteln sich sonst eher Roboter, wenn man den Schalter umlegt. Die Fernbedienung sieht robust aus, mit zwei echten kleinen Joysticks. Und natürlich kann man ein iPad draufklemmen, um sich den Kamera-Feed live anzuschauen.



Als die Maschine abhebt, verstehe ich den Rasenmäher-Vergleich. Ein wütender Schwarm elektrischer Bienen erhebt sich. So unscheinbar das Fluggerät auf dem Tisch wirkte, so monströs ist das Geräusch der vier rotierenden Carbon-Propeller. Während der Phantom 3 langsam aufsteigt, hat er den Charme eines exotischen Modellflugzeugs. Aber die Behäbigkeit trügt. Mit einem lässigen Daumendruck lässt Paul das Gerät in die Höhe schießen. Einen Augenblick sieht es so aus, als falle es nach oben. Dabei ist der Quadkopter keine Renndrohne. »Wenn man das mit Autos vergleichen würde, wäre das hier ein Golf«, erklärt Paul zur Einordnung.







Bild: Alexandra Ruppert

Ganz einfach ist die Steuerung des Fluggeräts aber doch nicht. Paul muss Sichtkontakt zur Drohne halten, aber auch das Display beim Filmen beobachten. Wenn er mit dem Phantom 3 arbeitet, markiert er zuerst Wegpunkte. Erst wenn die dann automatisch abgeflogen werden, konzentriert er sich auf die Kameraführung. Für den Testflug brauchen wir das nicht. Paul tippt auf den Aufnahmeknopf und lässt die Drohne über den Innenhof kreisen. Das Bild auf seinem iPad sieht ruhig und scharf aus. Es spiegelt allerdings stark, wie das iPads eben tun. Als das Gerät seine Runde beendet hat, verstehe ich, warum Paul nicht an die Überwachung durch Drohnen glaubt. Es ist nicht nur der Lärm. Es sind auch die Perspektive und die Kamera. Als ich uns auf dem Live-Feed entdecke, dröhnt die Drohne uns kräftig an. Zu überhören ist das nicht. Und erst als sie tief herabsinkt, sind unsere Gesichter halbwegs gut zu erkennen.



Zurück im Studio schauen wir uns das hochauflösende Video noch einmal an. Ich kann die Faszination nicht leugnen: Der Höhlenmensch in mir staunt, dass ich den Häuserblock plötzlich von oben sehe. In Flugzeugen fühle ich mich ähnlich. Als das Video dagegen uns Menschen zeigt, bin ich fast enttäuscht. Mein Handy macht bessere Selfies. Nicht wegen der Kamera, sondern vor allem wegen der Perspektive. Leicht von oben in der Totalen sehe ich nicht besonders ansprechend aus. Und warum fuchtele ich beim Sprechen so mit den Armen? Ton hat das Video auch nicht. Vielleicht ist die Angst vor Kameradrohnen also übertrieben. Ich kann die Faszination jetzt nachvollziehen: Fliegen ist schön, fertig. Das reicht mir nicht, um so ein Spielzeug zu kaufen. Aber immerhin bin ich ein kleines bisschen neidisch auf Leute, die damit arbeiten.