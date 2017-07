Menschen stapfen hin und wieder frühzeitig und verärgert aus Talkshow-Runden. Das hat Max Herre schon genauso gemacht wie Campino oder Bernd Lucke , um nur einige Namen zu nennen. Gestern war es Wolfgang Bosbach. Der Auslöser: Die Aktivistin und Publizistin Jutta Ditfurth vertrat eine andere Meinung. Es sei unerträglich, mit dieser Frau in einer Runde zu sitzen, stellte Bosbach irgendwann fest und war wenig später weg. So weit, so unspektakulär – wären aus dieser Situation und der Initiative von Shahak Shapira nicht einige der besten Memes der Woche entstanden: #BosbachLeavingThings. Ein Überblick.