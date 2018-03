In den Anfangstagen von YouTube hat ein junger Mann zu unverhoffte Bekanntheit erlangt, weil er außer sich vor Wut den Ladebildschirm eines Videospiels anschrie. Das Angry German Kid war geboren. Hierzulande eher als Unreal Tournament Kid bekannt, folgten noch einige weitere Videos des eigenartigen Viral-Phänomens und irgendwann wurde es dann wie so oft still um das verkannte und dadaistisch veranlagte Schauspiel-Talent. Wer sich jemals gefragt hat, was aus diesem aufgekratzten Kind geworden ist, wird überrascht sein. Das kommentiert nämlich aktuell die eigenen Videos aus der Vergangenheit und sorgt dafür, dass sich die Zaungäste von damals ziemlich alt fühlen dürften.