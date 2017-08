Fast wurde ich in den letzten Tagen und Wochen milde gestimmt: Ich habe in der Zeitung ein paar Artikel über Zadie Smith gelesen, ein tolles Porträt von Virginie Despentes , sogar ein paar Zeilen über Popmusik. Mein Problem ist: Einerseits liebe ich das Zeitunglesen und die Idee des Feuilletons – und andererseits kommt mir oft das Frühstück wieder hoch, weil mir beim Lesen dieses Altherren-Kulturgewichses immer eine meterdicke Staubschicht in den Rachen kriecht. Liegt es daran, dass gleich mehrere Parteien im Feuilleton ihren Klüngel unterbringen müssen? Ihre Theaterfreikarten rechtfertigen? Ihre Journalistenfreunde featuren? Dem Kunstmarkt in den Hintern kriechen oder die schlechten Romane ihrer Schriftstellerfreunde oder von deren Kindern (ja, Simon Strauß, fühl dich ruhig angesprochen) besprechen müssen? Trotz erfreulicher Ausritte in jenen Teil der Kultur, der auch außerhalb der entsprechenden Elite funktioniert, bleibt es ein eher tristes Vergnügen, das Feuilleton der großen deutschen Zeitungen zu lesen.Sprache, Gestus, Anmaßung, Themenwahl – ein Großteil dieser Seiten erweckt den Eindruck, als würden sie von alten Männern in schweren Ledersesseln konzipiert, die es sich in ihrer Blase gemütlich gemacht haben und den Puls der Zeit nicht mehr fühlen können, weil sie die meiste Zeit des Tages ihren eigenen suchen. Wenn sich die jungen Schreiber und Schreiberinnen, die hin und wieder mal neue Impulse setzen dürfen, nicht irgendwann durchsetzen, kann das Feuilleton und seine letzte Leserschaft bald Hand in Hand ins Grab schlendern. Aber wer weiß: Vielleicht ist das ja der Weg. Vielleicht muss die alte Riege samt Feuilleton erst in Gänze zu Grabe getragen werden, damit in zehn Jahren eine neue Generation das alles umwerfen kann. Eine Generation, die Kultur in all ihren Facetten aufsaugt, die intellektuell wilde Sau spielt, die subventionierter Pseudokultur auch mal ans Bein pisst. Und die mir auch nur ein einziges Buch vorstellt, das nicht beim Deutschen Buchpreis nominiert ist. Falls das passieren sollte: Count me in!