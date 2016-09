»A friend in need is a friend indeed«, lautet ein bekanntes Sprichwort. »Just add friends«, sagt Jameson und meint damit nicht nur die schmackhafte Verbindung aus Jameson und Ginger Ale. Wenn man gute Freunde hat, sind auch solche Aufgaben zu meistern, die einem alleine unschaffbar vorkommen. Davon weiß auch dieses Trio und ihr Projekt zu berichten.Hannes ist Tischler, Micha ist Texter. Gemeinsam betreiben sie das Kölner Kreativlabel NeuNoy mit dem sie unter anderem individuell angefertigte Möbel aus Materialien bauen, die auch zur Konstruktion von Surfbrettern benutzt werden. Zusammen mit ihrem Freund und Grafikdesigner Paul haben die beiden kreativen Szene-Unternehmer eine besondere Herausforderung der Irish Whiskey Marke angenommen: Baut einen Kicker selbst! Und das mit einem besonderen Kniff, denn es sollten hauptsächlich Jameson-Materialien verwendet werden: Fassholz, Kupfer, wie es auch in den Brennblasen der Destillerie verarbeitet ist, und Leder der Schürzen.Keine leichte Aufgabe, ohne jegliche Erfahrung im Kickerbau! Doch das Trio krempelte die Ärmel hoch und legte fröhlich los. Dabei folgten sie dem Jameson Motto »Sine Metu«, was so viel wie »ohne Furcht« bedeutet.