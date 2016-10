Es gibt Worte, die – warum auch immer – bei der Wahl zum Unwort des Jahres regelmäßig unberücksichtigt bleiben. Worte wie Elevator Pitch oder Exit-Strategie zum Beispiel. Eigentlich ist nahezu der gesamte Start-up-Szene-Sprech dafür prädestiniert. Dort, wo Banalitäten hübsch verpackt werden und so ziemlich jeder davon träumt, mit seinen teils absurden Ideen (einfach mal nach Blippy suchen!) der nächste Mark Zuckerberg zu werden.



Denn wenn man es erst einmal in ein Start-up geschafft hat, das wahrscheinlich wie ein Fluss in Zentralafrika heißt, macht man mitunter sogar wirklich Sachen, die kreativ, innovativ und irgendwas-mit-iv-hinten sind – nur leider ausnahmslos für den oder die Gründer und deren Geldgeber. Die allerdings träumen nur davon, ihren mit vielen Superlativen beworbenen Stuss für viel Kohle an irgendjemanden zu verkaufen. Exit-Strategie. Am Ende ist ein Start-up somit meist nicht viel mehr als die American-Dreamisierung von Allerweltsideen in App-Form. In Summe also nur ein Mikrokosmos aus gutklingender Inhaltslosigkeit, oft naiven Ideen und Networking Events, bei denen die Hemden button-down und die Nasen weit oben getragen werden. Ab und an ist ein solches Start-up garniert mit einem sozialen Weltrettungsanstrich, der fein überdeckt, dass es am Ende um die große Kohle für wenige und die größtmögliche Ausbeutung von vielen in dieser beinahe sektenhaften Welt geht. Vielleicht besteht bereits die Überlegung, »Start-up« zum Unwort des Jahres zu machen. Wahrscheinlich ist es nur noch nicht passiert, weil die Jury nicht verstehen kann, warum diese Kultur immer noch abgefeiert wird.