Egal ob Backpacker, Wellness-Genießer, Städtereisende oder Festivalfans – beim Berlin Travel Festival wird jeder fündig. Vom 9. bis 11. März findet das Event zum ersten Mal in der Arena Berlin statt und ist in fünf Kategorien unterteilt: Ocean Life, Culture Journeys, Weekenders, Outdoor Escapes und The Nest.

Hier werden nicht nur tolle und vielleicht neue Reiseziele vorgestellt, sondern auch neue Wege der Reiseplanung und -umsetzung präsentiert. Dazu gibt es Inspirationen, wie ihr die Erinnerungen an eure Traumreise am besten festhalten könnt.





Branchenexperten stellen innovative Ideen vor, die das Reisen revolutionieren könnten. Vor Ort gibt es die Gelegenheit, völlig neue Übernachtungsmöglichkeiten und Fortbewegungsmittel kennenzulernen. Mit dabei ist zum Beispiel

Branchenexperten stellen innovative Ideen vor, die das Reisen revolutionieren könnten. Vor Ort gibt es die Gelegenheit, völlig neue Übernachtungsmöglichkeiten und Fortbewegungsmittel kennenzulernen. Mit dabei ist zum Beispiel die Firma ONAK, die vor Ort ihre Origami-Kanus vorstellt. Mit den schwimmenden Wohnwagen von Sealander können Besucher eine Expeditionstour auf der Spree machen und Lotus Belle stellt Glamping-Zelte vor, die auch Camping-Muffel überzeugen könnten, es vielleicht doch mal zu probieren. Auch unsere Kollegen vom Festivalguide werden in der Arena Berlin einen Stand haben und euch dort mit den wichtigsten Infos zum Festivalsommer versorgen.

Neben den vielen Ausstellern wird es auch ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne geben. Bei rund 80 Vorträgen und Workshops gibt es spannenden Input zu Themen wie Couchsurfing, nachhaltigem Reisen und Kochen unter freiem Himmel, außerdem bringen euch Profis bei, wie man sein eigenes Skate- oder Surfboard baut und vieles mehr. Tickets und das ganze Programm gibt es auf der Homepage des Berlin Travel Festivals

Hier sind noch einmal alle Infos auf einen Blick:

Wer auf der Suche nach neuer Ausrüstung ist, wird hier natürlich auch fündig, vor Ort gibt es an vielen Ständen die Möglichkeit, in aller Ruhe das Reisegepäck auf den neuesten Stand zu bringen.Berlin Travel Festival Opening and PartyThema: »

Van Life«



Themen: Outdoor und Abenteuer, Nachhaltigkeit, Mindfulness



Themen: Familie, Food 10–19 UhrArena BerlinEichenstraße 412435 Berlin