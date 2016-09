Während der gesamten Berlin Food Week habt ihr die Möglichkeit, für 29, 49 oder 79 € ein Drei- oder Fünf-Gänge-Menü in wirklich erstklassigen Restaurants zu bekommen. Über 50 Läden sind dieses Jahr dabei und bieten sieben Tage lang ein gesondertes Menu an – und zwar im Zeichen des Rauches. Offenes Feuer, Geräuchertes und BBQs stehen dieses Jahr auf der Themenliste. Garantiert gut: das Jolesch in Kreuzberg, die Hafenküche in Rummelsburg oder das Agüevo! in Friedrichshain.