Seit Dienstag kann man in New York eine neue Attraktion bestaunen. Mit rotleuchtenden Augen blickt »The All-Seeing Trump« in die Zukunft und verrät mit täuschend echter Stimme was er alles machen wird, sobald er die Präsidentschaftswahl gewonnen hat.Bis zum Wahltag soll der Zoltar mit Glaskugel ausgestattet vor sorgfältig ausgewählte und thematisch relevante Gebäude gestellt werden, um dort an die absurden Dinge zu erinnern, die Trump tagtäglich von sich gibt. So wurde er bisher zum Beispiel vor einem mexikanischen Restaurant, einer Moschee und dem Trump Tower gesichtet. Wo sich der Wahrsageautomat im Augenblick befindet, kann man auf der dazugehörigen Webseite nachverfolgen. Darüber hinaus steht »The All-Seeing Trump«