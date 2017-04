Jeden Tag muss ich aufgrund der Auswahl, die mir als privilegierter Mensch zusteht, mehrere existenzielle Krisen bewältigen. Es beginnt morgens beim Bäcker, wenn ich nicht in zehn Sekunden zwischen den zig verschiedenen Teigwaren – herzhaft, süß, belegt, scheinbar gesund, bald auch mit oder ohne Gluten – wählen kann und gereizt den Laden ohne Frühstück verlasse. Im Büro bringt mich die Frage des Chefredakteurs , ob ich denn gern eine Hasstirade schreiben möchte, in Verzweiflung. Natürlich will ich, aber ich muss erst zwischen meinem Hass auf Schnittblumen, auf mein Alter oder das Image von AnnenMayKantereit entscheiden. Oder im Supermarkt, wenn ich nicht die beste der 30 Pestosorten bestimmen kann, lange im Supermarkt herumwandere und mich dann noch mehr ärgere, weil es gesellschaftlich nicht akzeptabel ist, als Individuum mehr als eine Stunde lang durch den Supermarkt zu streunen. Meine Wut wächst dabei: Warum braucht unsere Gesellschaft, so wunderbar vielfältig sie auch ist, hunderte Modemarken, die trotz Unterschieden in Preis, angeblich Qualität und Fairness doch alle in den gleichen ostasiatischen Fabriken hergestellt werden? Die letzte Krise lebe ich aus, wenn ich mich abends trotz diverser Ausgangsmöglichkeiten doch lieber frustriert ins Bett lege.