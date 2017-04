Natürlich tut es weh, 2017 wieder für die gleichen Themen auf die Straße gehen zu müssen, wie es schon Mütter und Großmütter vor 40 Jahren getan haben. Aber auch wenn seine Frauenfeindlichkeit unfassbar ist und seine Ansichten aus der Steinzeit zu stammen scheinen, so ist er nicht der erste Präsident in den USA, der in dieser Hinsicht negativ auffällt. Das sagt zumindest Dr. Patrick Horst, der am Nordamerika-Institut der Universität Bonn unter anderem zu US-Regierungen forscht: »Was die Frauenfeindlichkeit angeht, waren George W. Bush und Bill Clinton auch keine leuchtenden Beispiele, aber Trump ist schon eine ganz außergewöhnliche Figur für die USA, wenn man ihn mit anderen Präsidenten vergleicht. Man dachte bislang, dass es nicht möglich ist, dass sich ein Politiker so benimmt und solche mit Tabus belegten Dinge von sich gibt. Auch, dass er eigentlich mit Politik rein gar nichts am Hut hat, dass er Politik verachtet, das ist schon besonders.« Auch unter Barack Obama war nicht alles perfekt, so Horst: »In gewisser Weise kann man ja schon seinen Wahlsieg gegen Hillary Clinton als Beispiel nehmen. Das könnte man auch als Zeichen sehen, dass es Frauen möglicherweise schwerer haben in der Politik. In Bezug auf das, was er in sozialpolitischer Hinsicht umsetzen wollte, denke ich aber, dass er ein nahezu vorbildhafter Präsident war.« Das sieht auch Zeisler so: »Es wird nie einen Präsidenten geben, der alle Menschen glücklich macht. Aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass Obama sehr viele gute Dinge wie die Gesundheitsreform und Gesetze zum Klimaschutz umgesetzt hat, trotz der vielen Hindernisse, die die Republikaner ihm in den Weg gelegt haben.«