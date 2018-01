Lara Croft wird noch froh sein, dass sie zu Hause so fleißig zum Boxtraining gegangen ist. Auf der kleinen japanischen Insel, auf der ihr Vater vor sieben Jahren verschwunden ist, kann sie Muskelkraft sehr gut gebrauchen. Im neuen Trailer zu »Tomb Raider« sehen wir Alicia Vikander als Lara Croft an Flugzeugwracks hängen, Wasserfälle runter stürzen, in Seestürme geraten und in Pistolenläufe schauen. Ob es das war, was sie meinte, als sie vor der Fahrt auf die Insel zu ihrem besorgten Begleiter sagte: »It’ll be an adventure?«. Untermalt wir das Spektakel von einem Cover von Destiny’s Childs »Survivor« – trefflicher geht’s kaum.