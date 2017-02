Es war vielleicht eine der größten popkulturellen Enttäuschungen des Jahres 2015: Es gibt noch immer keine Hoverboards im Einzelhandel zu kaufen. Wer noch immer davon träumt, eines zu besitzen, sollte aber jetzt schon mal das Sparschwein schlachten: Die echten Hoverboards aus »Zurück in die Zukunft« werden Ende März über icollector.com versteigert

Na gut, das sind Filmrequisiten, fliegen können sie leider nicht, aber vielleicht könnt ihr ja die Entwickler von Hendo bitten, da nachzuhelfen. Oder euch die Dinger einfach an die Wand hängen, was bei dem Preis wohl die bessere Idee ist. Für Martys pinkfarbenes Modell müsstet ihr derzeit mindestens 3.000 US-Dollar hinlegen, für Biff Tannens schwarzen »Pit Bull« 1350 US-Dollar. Da die Live-Auktion erst am 29. März stattfindet ist damit zu rechnen, dass der Preis noch um einiges höher werden wird.