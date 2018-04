Warum die Zukunft von »Mad Max« auf der Kippe steht

Mit »Mad Max: Fury Road« ist es George Miller vor drei Jahren gelungen, dem angestaubten Franchise ein glorreiches Comeback zu bescheren, das mit nicht weniger als sechs Oscars ausgezeichnet wurde. Erstklassige Voraussetzungen für die geplanten Fortsetzungen, würde man meinen. Tatsächlich soll es allerdings schon während der Produktion des Blockbusters zu großen Unstimmigkeiten gekommen sein, die den Berichten zufolge immer wieder Änderungen und zusätzliche Dreharbeiten zur Folge gehabt haben.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Miller mit seiner Produktionfirma eine ausstehende Bonuszahlung von sieben Millionen Dollar einklagen wollte. Die sollte es aber nur geben, wenn die Produktionskosten des Films unter dem vereinbarten Budget von 157 Millionen Dollar blieben. Warner wiederum spricht von Kosten die sich auf 185 Millionen Dollar belaufen sollen. Nun muss verhandelt werden, wer diese Differenz verursacht hat – das Studio oder die Produktionsfirma von Miller.

Wie steht es um die geplanten Fortsetzungen?

Mit dem Wechsel des Verhandlungsortes von Kalifornien nach Sydney ist nun auch die Sydney Morning Herald näher am Geschehen und zitiert aus den Gerichtsunterlagen. Neben den teilweise schon bekannten Anschuldigungen geht daraus hervor, dass die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wohl ziemlich gründlich zerstört wurde.

So komplex sich dieser Gerichtsfall darstellt, so lange dürfte es auch dauern, bis hier eine Einigung getroffen wird – wenn man überhaupt an diesen Punkt kommt. Was mit den bereits fertiggestellten Drehbüchern der fest eingeplanten Fortsetzungen geschieht, ist derzeit also völlig unklar. Im schlimmsten Fall wird man sehr lange nichts von der Reihe hören. Und das wäre nach der furiosen Rückkehr im Jahr 2015 ziemlich enttäuschend.