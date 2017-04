Der frische Ruhm der Guardians verhilft ihnen zu einem heiklen Job. Sie kämpfen gegen ein interdimensionales Ungeheuer. Mit ungeheurem Spaß, wie Zoe Saldana Patrick Heidmann erzählte.

Als vor drei Jahren der erste Teil von »Guardians Of The Galaxy« mit dir als Gamora in die Kinos kam, warst du auf dem Cover des Hollywood Reporter – inszeniert als Göttin der Geeks und Nerds. Hat dir das gefallen?

Klar, warum denn nicht? Ich sehe mich selbst als Geek und bin alles andere als cool. Das war schon früher so. Ich gehörte in der Schule weder zu den total Lässigen noch zu den Beliebten, mit denen jeder gesehen werden wollte. Mein Ruf war eher der eines Spaßvogels, der den gleichen Geschmack hat wie die Jungs. Action- und Science-Fiction-Filme waren mein Ding.



Es ist also kein Zufall, dass du in so vielen Science-Fiction-Filmen zu sehen bist?

Doch. Ich hatte mir nie vorgenommen, lauter Außerirdische und schwer bewaffnete Frauen zu spielen. Aber vermutlich habe ich, weil ich selbst Fan solcher Filme bin, einen besonderen Sinn für Geschichten dieser Art. Und allergrößten Respekt vor allen Filmemachern, die es wagen, sich das Unvorstellbare vorzustellen. Irgendwie hat sich das wohl herumgesprochen. Da habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Denn solange die Story spannend und die Figur interessant ist, sage ich gerne auch die zehnte Actionrolle zu!



Keine Angst, aus dieser Schublade nicht wieder herauszukommen?

Darüber mache ich mir schon Gedanken. Schließlich wissen wir alle, wie Hollywood funktioniert. Man hat es selten selbst in der Hand, gewisse Labels wieder loszuwerden. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass man mir mehr zutraut. Es klappt ziemlich gut, schließlich drehe ich zwischendurch ganz andere Filme, zuletzt »Live By Night« von und mit Ben Affleck. Die werden nur eben nicht von so vielen Leuten gesehen wie eine Marvel-Verfilmung.

Darin spielst du eine Nebenrolle, im Mittelpunkt stehen männliche Figuren. Ist das frustrierend, wenn man zuvor in »Star Trek« oder »Guardians Of The Galaxy« als Frau an der Rettung der Galaxie beteiligt war?

Ich kann nicht die Augen vor der Realität verschließen: Es gibt viele Geschichten und Filme, in denen die Frauen nicht dazu beitragen, die Handlung voranzutreiben. Die haben durchaus ihre Berechtigung, und wenn ich durch diese Nebenrollen die Gelegenheit bekomme, mit wunderbaren Regisseuren und Kollegen zusammenzuarbeiten, lasse ich mich gerne darauf ein. Allerdings fühlt es sich umso besser an, wenn man im nächsten Film wieder eine sehr viel aktivere Figur verkörpern darf.



Siehst du dich in diesen starken Frauenrollen als Vorbild für andere?

Klar, und darauf bin ich stolz. Schließlich gibt es noch immer nicht besonders viele weibliche Superheldinnen. Das fällt mir immer dann auf, wenn mein Mann und ich für unsere Jungs nach Spielzeug und Ähnlichem suchen. Eine wie meine Figur Gamora in »Guardians Of The Galaxy« ist nicht nur ein Vorbild für Mädchen, sondern auch für Jungs. Meine beiden Großen lieben Superhelden – und ganz besonders die Frauen.

— »Guardians Of The Galaxy Vol. 2« (USA 2017; R: James Gunn; D: Zoe Saldana, Chris Pratt; Kinostart: 27.04.17; Disney)