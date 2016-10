Obwohl sie bereits 1941 als erste weibliche Superheldin in den »All Star Comics« auftauchte, wurde Wonder Woman über Jahre hinweg von vielen Comiclesern – sowohl Männlein als auch Weiblein – unterschätzt. Das lag unter anderem mit Sicherheit daran, dass sie oftmals als männerverachtende Furie oder knapp bekleidetes, bedeutungsloses Püppchen dargestellt wurde. Immer diese Stereotypen... Mittlerweile haben aber zum Glück mehrere Autoren und Comiczeichner wie Brian Azzarello und Cliff Chiang das Potenzial der toughen Amazone erkannt, sodass es nunmehr einige Comicreihen gibt, die Wonder Woman als starke und coole Heldin zeigen. Wer mehr über ihren Werdegang erfahren möchte, dem sei unser Beitrag anlässlich ihres Geburtstags ans Herz gelegt.