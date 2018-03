Es war tot. Verhungert, vermutlich. Meine Mutter: Genervt. Ich: Verheult und völlig am Boden zerstört. »Mama, du hast mein Tamagotchi umgebracht!« In der Schule waren die bunten Plastik-Eier verboten (lachen Lehrerinnen und Lehrer jetzt im Smartphone-Zeitalter eigentlich über das Aufhebens, das damals um die Dinger gemacht wurde?), deshalb hab ich meins meiner Mutter zur Pflege überlassen. Blöd nur, dass ich vorher den Ton ausgestellt hatte, weil das Gefiepe so nervig war. Meine Mutter hat also gar nicht mitbekommen, dass da gerade ein Haustier in ihrer Hosentasche stirbt. Ich drückte den Reset-Button, aber irgendwie war der Spaß damit vorbei. Aus heutiger Sicht ist es eh absurd, dass ich ein Tamagotchi haben wollte. Wir hatten zwei Hunde zu Hause, mit denen ich prima richtig hätte spielen können. Aber klar, alle hatten eins und einer Drittklässlerin vorzuwerfen, sie würde zu sehr mit dem Strom schwimmen, wäre ein bisschen bescheuert.

Ich wollte mir eine neue Chance geben, diesmal alles richtig zu machen. Also habe ich die App runtergeladen. »My Tamagotchi Forever« heißt sie und ist so kostenlos, wie solche Apps eben kostenlos sind: Man muss für die Installation nichts bezahlen, wird dafür aber ununterbrochen mit Werbung vollgeballert. Oder zahlt dann doch echtes Geld, was für mich nicht in Frage kommt, und sich furchtbar rächen wird. Schon nach kurzer Zeit lässt sich das Spiel nur nach dem Schauen eines Werbespots fortsetzen und auch im Spielbildschirm selbst taucht ununterbrochen Werbung auf.

Das Tier selbst erinnert nur noch fern an meinen pixeligen Kumpel aus der dritten Klasse. Es ist rund, animiert und sitzt in einer regenbogenfarbenen Welt. So stelle ich mir einen LSD-Trip vor. Als Tutorial erklärt ein erwachsenes Tamagotchi, wie man es füttert, badet, aufs Klo setzt und wie man mit ihm spielt. Außerdem kann man es nach draußen gehen lassen und da die Landschaft dekorieren. Die Sachen, die man in den Garten stellt, haben offenbar nur die Funktion, dass man sein Tamagotchi darauf fotografieren kann. Sonst nichts. Wenn man alles richtig macht, gibt es Goldmünzen, für die man dann Essen oder Kleidung kaufen kann. Gegen richtiges Geld oder manchmal, als Belohnung für das Schauen eines weiteren öden Werbevideos, gibt es auch Edelsteine, mit denen man den Schlaf des Tierchens verkürzen oder andere Gegenstände kaufen kann. Das ist in etwa alles, was passiert.

Mag sein, dass das Tamagotchi der Neunziger auch keine aufregenden Funktionen hatte. Vielleicht war ich damals einfach jünger und begeisterungsfähiger, weniger satt von dem, was ich sonst so spiele. Trotzdem hätte ich mir für eine Neuauflage tatsächliche Neuerungen gewünscht. Der Schwierigkeitsgrad der eingebundenen Mini-Spiele ist billigstes Handy-Game-Niveau und ich kann kaum drei Runden »Drei gewinnt« spielen, ohne mindestens ein weiteres Werbe-Video gucken zu müssen. Diesmal ist es nicht das Piepen, das mich nervt, es ist das Programm selbst. Im Trailer wird ein Virtual-Reality-Aspekt angekündigt, doch auch der ist Quatsch. Das Spiel heißt »Verstecken«, aber man sucht nicht etwa wie bei »Pokémon Go« in der echten Welt nach den Tamagotchi-Figuren, man platziert die knallbunte Tama-Welt einfach in der echten und sucht dann hinter Cartoon-Bäumen.

Nach einer Viertelstunde bin ich gelangweilt, aber ich halte durch, ich will mein Tamagotchi größer bekommen als damals. Das ist denkbar einfach, denn diesmal kann es nicht sterben, selbst, wenn man es stumm schaltet. Dieses Spiel bietet keinerlei Herausforderung, ich glaube, selbst mein Ich aus der dritten Klasse würde gähnend abwinken. Ich will mein altes Tamagotchi zurück. Oder noch lieber: Ich hätte gern wieder einen Hund.