Mit »Welcome To Night Vale« kommt ein Audio-Podcast auf die Bühne der Kulturkirche, der Humor, Horror und die ein oder anderen Weisheiten bereithält.

07.10.2016, Köln, Kulturkirche



Cosplay ist in der Kulturkirche in Köln Nippes eher selten zu sehen. Für die ausverkaufte Live-Show von Cosplay ist in der Kulturkirche in Köln Nippes eher selten zu sehen. Für die ausverkaufte Live-Show von »Welcome To Night Vale« haben sich aber viele Besucher in aufwändigen Kostümen gekleidet. Laborkittel, detailreiche Girl-Scout-Uniformen, eine selbstgebaute Glow Cloud. Dabei gibt es nicht einmal direkte visuelle Vorbilder für die Verkleidungen. »Welcome To Night Vale« ist nämlich ein alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast im Stil einer Lokalradio-Sendung. Moderator Cecil berichtet über die Ereignisse in Night Vale, einer kleinen Stadt in der alle Verschwörungstheorien, urbanen Legenden und Gruselgeschichten selbstverständlich wahr sind.

Die Geschichten aus Night Vale vereinen Lovecraft-Horror mit absurdem Humor. Letzter macht schon die eigentlich drögen Sicherheitsansagen unterhaltsam. »Please keep your selfie-sticks down. Down beneath the earth, where they belong. And oh, no vaping. Not because it’s forbidden, but because it’s stupid. I love how you can unite the world in hatred of selfie-sticks and vaping. It works in every city!«

»Ghost Stories«, die extra für diese Tour geschriebene Geschichte, handelt vom jährlichen Geistergeschichten-Wettbewerb in Night Vale, zu dem alle Bewohner verpflichtet sind. Das Script spielt mit typischen Versatzstücken des Genres, variiert immer wieder das Thema »It happened on a night just like this« und spielt mit Insider-Wissen aus den Podcast-Episoden. Unterbrochen wird die Hauptstory von Rubriken wie dem Horoskop (»Cancer: Your horoscope just says chainsaw accident in capital letters.«) oder dem Wetterbericht, der wie in jeder Podcast-Episode aus einem Song besteht und auf dieser Tour von Eliza Rickman kommt, die auch schon das musikalische Warm-Up übernommen hat. »Ghost Stories« lässt dem Nightvale-Sprecher Cecil Palmer Raum, seine ganze schauspielerische Bandbreite zu zeigen, von exaktem Humortiming bis zu subtilem Horror und einem berührenden Finale, nach dem das Publikum mit der Weisheit des Tages »If you’re happy and you know it, the chemtrails are working!« verabschiedet wird.