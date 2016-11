Die deutsche Provinz ist der Ort, an dem die Gebrüder Grimm einst ihre Schauermärchen aufgesammelt haben. Und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist – in der Herbstnebelsuppe im Ahrtal etwa –, dann kann man die Gestalten, die diese Geschichten bevölkern, leibhaftig sehen. So wie die Weinkönigin, die eines trüben Morgens leblos am Rebstock hängt. Ein junger Mann hat sie entdeckt, er ist direkt unter ihr aufgewacht, mit Blessuren im Gesicht und einer großen Gedächtnislücke. Der Zugereiste holt Hilfe im nah gelegenen Ort mit dem vielversprechenden Namen Kaltenzell, aber die Leiche ist plötzlich verschwunden. Stattdessen geistert die Weinkönigin quicklebendig über das Dorffest, wobei »geistern« genau das richtige Verb zur Beschreibung dieser Mystery-Serie ist.



Sie besteht aus insgesamt sechs Episoden und gab der deutschen Fernsehlandschaft letztes Jahr einen Ruf zurück, der längst verloren geglaubt schien. Friedrich Mücke in der Hauptrolle ist ein toller Schauspieler, aber zu den wahren Stars gehören neben der abgründigen Topographie die Bewohner des Tälchens: eine illustre Sippe, die den Niedersachsen-Tatort mit David Lynchs »Twin Peaks«-Personal kombiniert. Es gibt eine Nachwuchspunkband namens Angry Fucks, einen radebrechenden vietnamesischen Pfarrer, eine mannstolle Wirtin und ihren pornösen Mann – und die allgegenwärtige Atmosphäre von Missgunst, Klüngelei und Verschwiegenheit, die in kleinen Gemeinden gedeihen. Der Unheimlichkeit der Gemütlichkeit wird hier aber nicht nur mit den Mitteln des Krimis nachgespürt, sondern auch mit jenen Elementen, die Serien wie »Lost« oder »The Returned« so magnetisch machen. Die fehlende Erinnerung der Hauptfigur spiegelt sich in der Ahnungslosigkeit der Zuschauer, die erst nach und nach hinter die Geheimnisse des Ortes kommen und vom fein geschwungenen Spannungsbogen in den Bann geschlagen werden.