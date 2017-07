Ihr findet Clowns noch immer nett und lustig? Das könnte sich sehr schnell ändern, wenn ihr die Teaser zur neuen Staffel »American Horror Story« guckt.





» American Horror Story « setzt nun noch einen drauf. Die siebte Staffel trägt den Titel »Cult« und gruselige Clowns werden eine tragende Rolle in den neuen Folgen spielen. Über Youtube wurde zunächst ein Video mit kleinen Spoilern veröffentlicht. Der verraten ein paar Details wie den Schauplatz der neuen Folgen (Michigan) und dass die Schauspielerinnen Frances Conroy und Mare Winningham wieder dabei sind, genauso wie Evan Peters. Es gab eine Zeit, da sind wir gern mit unseren Eltern in den Zirkus gegangen und haben uns kaputt gelacht über diese freundlichen Clowns und ihre Wasser-spritzenden Ansteckblumen. Das war schön. Dann kam Stephen King mit »Es« um die Ecke und vorbei war der unschuldige Zauber. Ach und dann waren da noch diese merkwürdigen Menschen, die als »Horror-Clowns« vor nicht allzu langer Zeit ihr Unwesen trieben. Keine gute Zeit für den dummen August und seine Crew.

Außerdem gibt es jetzt einen Schwung Teaser zu sehen, einer ist fieser als der andere. »Who you are doesn’t matter, there’s no you, there’se only us« sagt eine schreckliche Stimme aus dem Off oder so was wie »No thoughts, no fears«. Ja, genau, »no fears« ... wenn da so ein fürchterlicher Clown mit einem fetten Hammer vor dir steht und böse guckt.