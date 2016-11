Ubisofts Hacker-Drama wird mit dem zweiten Teil zur postmodernen Zitatschleuder.

Mit »Watch Dogs« versuchte sich Ubisoft im Jahr 2014 daran, die »Grand Theft Auto«-Formel um einen kleinen Twist zu ergänzen, der eine durchaus interessante Frage in den Raum stellte – welche Folgen hätte es, wenn die Infrastruktur einer Millionen-Metropole über ein zentrales Betriebssystem vernetzt wäre? Ein Gedankenspiel, dass hinsichtlich der Interaktion mit dem Spiel reizvolle Möglichkeiten eröffnete, zugleich aber auch an seinem unpopulären Protagonisten und einer blassen Rache-Geschichte krankte.

Dass sich die Entwickler dieses negative Feedback durchaus zu Herzen genommen haben, äußert sich bei »Watch Dogs 2« bereits in der grundlegenden Tonalität, die geradezu in das krasse Gegenteil ihres Vorgängers umschlägt. Vom grauen Chicago geht es in das sonnige San Francisco, wo wir in der Rolle eines gut aufgelegten Digital Natives mit den negativen Begleiterscheinungen des besagten Betriebssystems zu kämpfen haben. Das sogenannte ctOS bezichtigt uns nämlich eines Verbrechens, das wir nie begangen haben. Da unser Schützling nicht nur gut in Skinny Jeans aussieht, sondern auch mit Computern ganz gut kann, nimmt er sich dem Problem kurzerhand selbst an. Als er dabei entdeckt, dass das System noch ganz andere Gefahren für die Bevölkerung birgt, schließt er sich einer Zelle der bereits aus dem ersten Teil bekannten Hacktivism-Gruppe DedSec an.

Watch Dogs 2

Mit der Einführung von DedSec und den damit einhergehenden Nebenfiguren darf man sich dann auch schon mal auf einen gewissen Grad an Fremdscham einstellen. Denn das, was man sich hier unter hippen Millennials vorstellt, hätte sich selbst Ned Flanders kaum hölzerner zusammen fabulieren können – Satire hin oder her. Die daraus resultierende Dissonanz aus Gameplay und Charakterzeichnung wird einfach billigend in Kauf genommen, ernsthafte Gewalttaten nimmt man nämlich keinem der harmlosen Protagonisten ab. Dass wir dennoch ohne nennenswerte Folgen ganze Berge von Leichen hinterlassen können, mag für die Freiheit und Spieldynamik wichtig sein, fühlt sich aber schlichtweg nicht logisch an. Fairerweise muss man dazu sagen, dass leise Sohlen und durchdachte Hacking-Aktionen ohnehin weitaus zielführender sind, als speiendes Mündungsfeuer. So geht die Idee des Spiels vor allem, dann auf, wenn man per Smartphone Ampelschaltungen manipuliert, Kräne rotieren lässt oder mit Drohnen durch Lüftungsschächte gleitet.





»Watch Dogs 2« für PC, PS4 und Xbox One (Ubisoft) Dass »Watch Dogs 2« trotz seiner holprigen Erzählung zu unterhalten weiß, ist nicht zuletzt der bizarren Überspitzung unseres Zeitgeistes zu verdanken, bei der die Fiktion immer wieder von der Realität eingeholt wird. So erheben wir uns etwa ganz im Sinne von Anonymous gegen eine aggressive Sekte oder verticken dem unpopulären CEO eines großen Pharmakonzerns unveröffentlichte Rap-Musik. Der digitale Narzissmus unserer Zeit äußert sich derweil dahingehend, als dass wir keine Punkte oder Währung für erfolgreich abgeschlossene Missionen erhalten, sondern Follower – die uns am Ende doch nur wieder trollen. Überhaupt gelingt es »Watch Dogs 2« stellenweise erstaunlich gut, mit seiner parodistischen Haltung die richtigen zu treffen. Denn während queere Nebenfiguren und andere Minderheiten hier zur Abwechslung mal recht unaufgeregt portraitiert werden, muss plötzlich die weiße Upper-Class in den Büros des Silicon Valley als Freakshow herhalten. So funktioniert »Watch Dogs 2« vor allem als Parodie auf die Eitelkeit und Doppelmoral der Tech-Branche überraschend gut – wenn auch lange nicht jede Pointe sitzt.»Watch Dogs 2« für PC, PS4 und Xbox One (Ubisoft)