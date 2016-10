Auch gewöhnliche Spiele haben Leerlauf, lassen ihre Helden ziellos stöbern und kramen, sich verlaufen und scheitern. »Virginia« ist dabei aber so konzentriert und kurzweilig wie ein Film. Vom Vorspann bis in die Breitbildbalken strebt man hier in das andere Medium. Von dort leiht es sich mächtige Werkzeuge. Der Schnitt wird zum Erzähler, indem er Motive und Handlungsstränge verknüpft. Die Menschen halten dagegen die Klappe. Immer wieder übernimmt das Spiel auch die Regie und zeigt Sonnenuntergänge, Kaffeetassen, Rückblenden, Traumsequenzen, Ausbrüche aus der realistischen Erzählung. »Virginia« erfüllt keine landläufigen Erwartungen daran, was ein Spiel ist. Es ist eine interaktive Erzählung. Die sieht anfangs ernüchternd nach Fanfiction aus: Dana Scully ermittelt in Twin Peaks . Aber dann laufen die Ermittlungen völlig an den vermeintlichen Vorbildern vorbei. Die Geschichte ist menschlicher, bodenständiger, als es die frühen Fieberträume von reanimierten Vögelchen nahelegen. Und sie löst sich in Fragezeichen auf. Diesen Film muss man öfter schieben, bis man Freunden angetrunken Theorien auftischen kann. Aber das ist der zweistündige Trip wert.