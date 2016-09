Wir verlosen 2 Mediabooks von »Vier Fliegen auf grauem Samt«.



»Vier Fliegen auf grauem Samt« erscheint am 29. September 2016 als limitierte Collector's Edition im Mediabook (1 Blu-ray und 2 DVDs).





Weitere Verlosungen findet ihr

Schock statt Rock: Drummer Roberto verliert den Bezug zur Wirklichkeit und landet in einer Alptraumwelt. Alles beginnt mit einem unheimlichen Verfolger, der plötzlich tot am Boden liegt. Und mit einem maskierten Beobachter, der Roberto mit dem Mordwerkzeug fotografiert. Immer tiefer fressen sich Angst und Paranoia in seinen Alltag. Roberto fürchtet verdächtigt zu werden und beginnt ein Versteckspiel. Und irgendwie ahnt er bereits, dass am Ende dieser dunklen Straße etwas wartet, das sein Leben für immer verändert. Oder es beendet.