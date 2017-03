Ihr liebt »Stranger Things« , »Goonies« ist euer Lieblingsfilm, an jedem verregneten Sonntag guckt ihr »Zurück in die Zukunft« und »E.T.« könnt ihr auswendig mitsprechen? Dann kommt ihr um »Paper Girls« nicht herum. Mit der neuen Comicreihe ist Autor Brian K. Vaughan und Zeichner Cliff Chiang im vergangenen Jahr ein Hit gelungen. Bislang gab es die Hefte und Paperbacks nur auf Englisch über Image Comics , jetzt veröffentlicht Cross Cult sie zum ersten Mal auch auf Deutsch.





Die Geschichte setzt am Morgen von Allerheiligen 1988 an, der »Höllen Morgen«, wie Erin in ihrem Kalender notiert hat. Sie ist zwölf Jahre alt und Zeitungsausträgerin in einem US-amerikanischen Vorort. Auf ihrer Route begegnen ihr ein paar kostümierte Idioten, die nichts Besseres zu tun haben, als sie zu belästigen. Ein paar andere Zeitungsmädchen kommen ihr zur Hilfe und sie tun sich zusammen, den ätzenden Morgen hinter sich zu bringen. Dass die Rowdies längst nicht das schlimmste Problem waren, wissen sie da aber noch nicht. Nach und nach rollt sich ein Abenteuer aus, in dem Außerirdische, Zeitreisen und große Monster wichtige Rollen spielen.