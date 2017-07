Maurice Sendak hat zig Kinderbücher veröffentlicht, am erfolgreichsten ist wohl »Where The Wild Things Are« (auf Deutsch „Wo die wilden Kerle wohnen«) von 1963. Vor fünf Jahren verstarb der US-amerikanische Autor und Illustrator, jetzt ist aber ein bislang unveröffentlichtes Manuskript von ihm aufgetaucht. Es trägt den Titel »Presto and Zesto in Limboland«. Gefunden hat es Lynn Caponera, die Präsidentin der »Maurice Sendak Foundation «. Gegenüber Publishers Weekly sagte sie: »I read it in disbelief. What a miracle to find this buried treasure in the archives. To think something as good as this has been lying around there gathering dust.«