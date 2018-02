Diese düstere Gestalt kennt man als Gegenspieler von Spiderman. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu »Venom« mit Tom Hardy.

Die Liste der Marvel -Charaktere, die bereits einen Film oder eine Serie bekommen haben, ist lang. Noch länger ist allerdings jene der Superhelden und Schurken, die noch auf ihren Solo-Einsatz warten. Mit Eddie Brock alias Venom erhält nun der Gegenspieler aus Sam Raimi »Spiderman 3« seinen eigenen Film.

In »Venom« verkörpert der britische Schauspieler Tom Hardy (»Dunkirk«) Eddie Brock, dem ein bösartiger außerirdischer Symbiot übermenschliche Kräfte verleiht. Venom, so der Name dieses monströsen Mischwesens, ist nicht direkt ein Bösewicht, allerdings getrieben von seinem Hass auf Peter Parker. Sofern der Netzschwinger in »Venom« nicht auftaucht, dürfte also für den Antihelden alles gut laufen.



Am 4. Oktober startet »Venom« in den Kinos, dann wissen wir mehr. Fürs erste dürfen wir uns am neuen Teaser Trailer erfreuen. Film ab: