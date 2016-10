CRO, den netten Teeniesuperstar mit der Pandamaske, kann man getrost als Phänomen bezeichnen. Der Rapper aus Stuttgart hat in den letzten Jahren eine rasante, beeindruckende Karriere hingelegt. Ein Film über ihn und seine Geschichte ergibt also Sinn. Das erkannte Sebastian Fruner bereits 2012, der diese Idee in diesem Jahr dann umsetzte. Gemeinsam mit Autor Arend Remmers und dem zu porträtierenden Künstler wurde begonnen, am CRO-Film zu arbeiten. Die Idee wirkt erst mal größenwahnsinnig: Ein Film darüber, wie ein Film über CRO entsteht. Als Regisseur nahm man sich den noch recht unerfahrenen Martin Schreier hinzu; und das Team wurde schließlich mit den Mentoren und Kontaktgebern Til Schweiger und Tom Zickler abgerundet. Die beiden arbeiten seit 20 Jahren zusammen und haben unter anderem »Knockin' on Heaven's Door«, »Barfuss« und »Keinohrhasen« umgesetzt.



Für den Film über CRO gab es gleich mehrere Ideen. Drei davon fließen über die Geschichten der drei Hauptcharaktere Vanessa, Dawid und Ludwig in den Film ein. Sie sind die Filmemacher, die über einen Wettbewerb die Möglichkeit bekommen, je einen Film über den Rapper zu realisieren. Alle drei sind Mitte 20, irgendwie Generation Y, problembelastet, planlos und finden natürlich während der Geschichte zu sich selbst und lernen voneinander. Besonders schlimm sind die Sterotype, die die Charaktere bedienen. Hier die wichtigsten:





Der bescheidene Superstar (CRO)

CRO spielt natürlich CRO und der ist ganz besonders locker und natürlich, also authentisch. Es gibt keinen Blick hinter die Maske, er ist eher roter Faden als hervortretende Rolle und hält Handlung und Leute zusammen. Keine Allüren, keine Ecken oder Kanten, nur ein ganz normaler Junge, der nicht vergessen hat, wo er herkommt.



Das Manic Pixie Dream Girl (Vanessa, gespielt von Peri Baumeister)

Vanessa wird in der Filmbeschreibung als Frau beschrieben, die »unter dem Asperger-Syndrom leidet«. Das reicht den Filmemachern als Background der Rolle, ein Mensch ist seine Diagnose – und die kann auch irgendwie durch Liebe und den richtigen Kerl überwunden werden. Überhaupt bewegt sich die Figur Vanessa in dem Film vor allem in Relation zu den männlichen Rollen. Natürlich steht sie amourös zwischen den beiden anderen Filmemachern, natürlich sind beide in sie verliebt, natürlich muss sie sich irgendwie entscheiden – und diese Entscheidung ist ihr Happy End. Eigentlich ist sie eine begabte Filmstudentin, die mit dem CRO-Tour-Dokumentarfilm ihre Abschlussarbeit einreichen will und ansonsten eine Einzelgängerin – bis zur ihrer Rettung des Nächstgenannten.



Der innerlich tote Draufgänger (Dawid, gespielt von David Schütter)

Dawid ist der klassische »Womanizer«, der nichts weiter mit seinem Leben vorhat als Trinken, Feiern und Frauen. Sein Vater ist desillusioniert und meint es gut, seine Mutter ist tot und das ist ein verdrängtes Problem. Dawids Idee für den CRO-Film ist seinem Charakter entsprechend aufgeblasen: Eine Hollywoodkomödie mit Tarantino-Action, in der CRO nach seinem Karriereende und ohne Maske auf seinem Weg zurück auf die Bühnen gezeigt wird. Dawid fühlt sich von Vanessa angezogen, weil sie ihn abweist. Jagdtrieb und so. Aber durch sie, die im Gegensatz zu seinen One Night Stands eine richtig gute Frau ist, wird er schließlich ein anderer und reflektiert sich und sein Leben und alles wird anders.



Der geheimnisvolle Künstler (Ludwig, gespielt von Marc Benjamin)

Ludwig ist ein unverstandener, trauriger Comic-Zeichner, der allerdings in einem fiesen Kapitalisten-Büro arbeitet und unter seinem Chef leidet. Auch seine Eltern haben die Schnauze voll von Ludwigs Flausen und sind Spießer, die ihn von der Kunst fernhalten wollen. Ludwig ist schüchtern und apathisch, verliebt sich aber auch in Vanessa. Da er sich an sie nicht herantraut, hat er halt Pech und kann nur eifersüchtig auf den mutigen Dawid sein. Seine Idee zum CRO-Porträt ist ein Animationsfilm, der in der Vergangenheit, also vor dem Ruhm CROs spielt, in der Ludwig selbst auch auftaucht. Das führt zu Spekulationen, in welcher Beziehung CRO und Ludwig zueinander stehen – und ist im Grunde die spannendste Nebenhandlung in »Unsere Zeit ist jetzt«.



Der schrullige Sidekick (Til Schweiger)

Til Schweiger lässt es sich natürlich nicht nehmen, sich noch im Film breit zu machen und spätestens dann wird es unübersichtlich. Til Schweiger spielt Til Schweiger, der CRO in der Zukunft spielt, aber wie immer spielt er einzig und allein sich selbst, auch dann, wenn er CRO verkörpern soll. Auf diese Weise klaut er sich noch ein paar Szenen, die krampfhaft Komödien- und Satireelemente hinzufügen, und in denen er sich mal wieder »selbst auf die Schippe nimmt«.Dennoch, oder wegen all dem, ist »Unsere Zeit ist jetzt« ein Film für Fans von CRO und des deutschen Films. Es werden zahlreiche Ebenen(Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) und Genres (Action, Komödie, Drama, Animation, Dokumentation) bedient. Diese Art Collage ist manchmal verwirrend, rettet aber den sonst von Klischees nur so triefenden Film mit seiner Kreativität. Die Visionen der Filmemacher werden direkt als Szenen umgesetzt. Wie viel des Materials tatsächlich autobiographisch ist, wird dabei offengelassen. Ein Film wie eine Maske, bei dem einen das Dahinter gar nicht so sehr interessiert, weil es so vorhersehbar ist – besser hätte man CRO nicht porträtieren können.