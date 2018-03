Wir verlosen 2 Vinyl-Pakete bestehend je aus dem Score und dem Soundtrack von »Twin Peaks – A limited Event Series«.

Rund ein viertel Jahrhundert nachdem »Twin Peaks« die Serienwelt revolutionierte, wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die 18-teilige Serie mit Golden Globe-Gewinner Kyle MacLachlan in der Hauptrolle macht genau dort weiter, wo sie vor 25 Jahren aufhörte – als die Bewohner einer urigen Stadt im Nordwesten angesichts des schockierenden Mordes an ihrer Abschlussball-Königin Laura Palmer fassungslos waren.

Neben den achtzehn Episoden sind zusätzlich mehr als sechs Stunden Special Features in der Box zu finden, die für einen hautnahen, exklusiven Blick auf das Making-Of der »besten Fernsehshow« (Vulture) hinter den roten Vorhang entführen. Ein mehr als achtzigminütiger Blick hinter die Kulissen wird exklusiv auf der Blu-ray-Veröffentlichung verfügbar sein.



»Twin Peaks – A limited Event Series« erscheint am 29. März 2018 auf DVD und Blu-ray.



