»Trapped« ist das neue isländische Wort für »Thrill«. Eine Kreuzfahrt gerät zum Albtraum, der den Passagieren mit jeder Folge dieser Noir-Serie finsterer vorkommt.

Kreuzfahrtschiffe sind eh immer ein bisschen gruselig, aber die Passagiere eines dänischen Ozeanriesen in Baltasar Kormákurs Mystery/Thriller-Serie haben wirklich Pech. Den malerischen isländischen Kleinstadthafen können sie aufgrund des miserablen Wetters bis auf Weiteres nicht verlassen, und auch an Land stehen sie unter Quarantäne. Zeitgleich mit dem Schiff ist nämlich eine verstümmelte Leiche angespült worden, und die örtliche Polizei vermutet den Täter an Bord. Auf die insgesamt drei Beamten kommt ein Haufen Arbeit zu, denn seit das Schiff vor Anker liegt, gehen in der vermeintlichen Idylle beunruhigende Dinge vor sich. »Trapped« ist eine jener mit allen nordischen Wassern gewaschenen Krimiserien, die einen sechseinhalb Stunden an den Bildschirm fesseln, bis man die Filmfiguren besser kennt als die eigene Familie. Unter vergleichbaren Produkten tun sich die acht Folgen durch ein Weniger an Effekt und ein Mehr an zwischenmenschlicher Dynamik hervor, was zusammen für einen sehr erwachsenen Realismus sorgt. Jede dunkle Machenschaft bleibt plausibel, die Polizeiarbeit bewundernswert und die Stimmung noir. Isländisch lernt man nebenbei auch noch. Oder wer hätte gewusst, dass »Polizei« übersetzt »Lögreglan« heißt?