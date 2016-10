Endlich ist es soweit: Nintendo hat die ersten Bilder der neuen Konsole veröffentlicht. Der dreiminütige Trailer verrät außerdem den Namen »Nintendo Switch« und kündigt diese für März 2017 an!

Nun ist es offiziell: Der Name des Nachfolgers der Wii U ist Nintendo Switch. In einem rund dreieinhalbminütigen Trailer stellt der japanische Konzern seine neue Konsole vor und verkündet außerdem das Release-Datum. Ab März 2017 soll sie im Handel stehen. Der Trailer konzentriert sich hauptsächlich auf das Hauptfeature der Switch – ihre Flexibilität.



Nintendo hatte bereits mit der Wii U versucht, Handheld und klassische Konsole miteinander zu verbinden. Diese Idee soll nun weiter ausgebaut werden. Wie es aussieht, soll man die Nintendo Switch sowohl klassisch an den Fernseher anschließen und per Controller bedienen, als auch als Handheld mit Touchscreen benutzen können. Darüber hinaus verfügt sie über zwei kleine Eingabegeräte, die auch unterwegs für Ein- oder Mehrspieler-Spaß per Controller sorgen sollen.





Man darf gespannt sein, ob die Firma den angestrebten Qualitäts-Anschluss an Xbox One und PlayStation 4 tatsächlich schafft. Auch die Frage, ob wir bald durch eine neue Ausgabe der »Super Mario«-Reihe hüpfen dürfen, hat Nintendo noch nicht beantwortet - ebenso wenig wie Frage nach dem Preis.