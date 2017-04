Mit »Kingsman: The Secret Service« lieferte Regiseeur Matthew Vaughn 2015 nicht nur einen kommerziellen Erfolg ab, sondern brachte auch eine humorvolle Hommage an den Spionagefilm auf die Leinwand. Dieses Jahr kommt mit der Fortsetzung unter dem Titel »The Golden Circle« ein weiterer »Kingsman«-Film in die Kinos und überzeugt schon jetzt im ersten Trailer mit einem großen Staraufgebot. Neben Taron Egerton als Gary Unwin sind auch Colin Firth als Harry Hart und Mark Strong als Merlin erneut mit von der Partie. Neu sind in diesem Film Julian Moore in der Rolle der Schurkin Poppy, Channing Tatum und Halle Berry als Mitglieder der amerikanischen Geheimgesellschaft Statesmen und viele weitere Stars, darunter Jeff Bridges und Elton John.



Wer sich schon einmal einen ersten Eindruck des im September erscheinenden Films machen will, kann sich hier den Trailer ansehen: