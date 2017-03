Der Planet der Affen wird von einem verrückten Colonel und seiner Armee angegriffen. Der Trailer zeigt, dass der dritte Teil der neuen Trilogie ziemlich düster wird.

Eines wird beim Schauen des Trailers schnell klar: »Planet der Affen: Survival« wird ein düsterer Kriegsfilm. Ein verrückter Colonel (ein sehr böser Woody Harrelson) greift Caesar und seine Affenbande an. Caesar betont, dass er den Krieg nicht anfangen, aber seine Familie mit aller Macht verteidigen will. Eine große Schlacht steht bevor – und ein Zweikampf mit dem Colonel. Der Film startet am 3. August in den deutschen Kinos.