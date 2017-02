Cliffhanger zur Spannungssteigerung sind schön und gut. Schlimm nur, wenn die Fortsetzung so lang auf sich warten lässt. Um die Fans der Netflix-Serie »Orange Is The New Black« nicht ganz im Regen stehen zu lassen, erscheint jetzt ein Trailer zur fünften Staffel. Viel Aufschluss gibt der aber leider nicht. Dafür zeigt er alle Serienlieblinge, die wir so lang vermisst haben: Piper, Crazy Eyes , Alex, Nicky und viele mehr. Der Staffelstart ist der 9. Juni. Bis dahin kann man ja schon mal spekulieren, wie der Cliffhänger der vierten Staffel aufgelöst wird. Oder Changs leckere Erbsenküchlein backen