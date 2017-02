Ein High-School-Katastrophen-Animationsfilm mit den Stimmen unserer liebsten Indie-Schauspielerinnen und -Schauspieler? Und Susan Sarandon? Ja, bitte!

Der sperrige Filmtitel verrät im Prinzip schon, worum es in Dash Shaws Animationsfilm-Debüt geht: »My Entire High School Is Sinking Into The Sea«. Erzählt wird die Geschichte des Schülerzeitungsredakteurs Dash und seiner Freunde, die nach einem Erdbeben versuchen, aus ihrer im Meer zu versinkenden Schule zu befreien. Der Trailer verspricht neben schönen Animationen reichlich schwarzen Humor: