Was wäre, wenn man menschliche Fähigkeiten neurologisch teilen und verbinden könnte? »Mindgamers« nimmt sich dieser Frage an. Jetzt gibt es einen Trailer zum Sci-Fi-Thriller.

Das Zusammentreffen von Fantasie und Wissenschaft steht im Kern des düster anmutenden Sci-Fi-Thrillers »Mindgamers«. Ein Team von Studenten, um »The Walking Dead«-Darsteller Tom Panye, entwickelt eine Methode, die Gehirne von Menschen so zu verbinden, dass eine Mischung aus Open Source-Organismus und Fähigkeiten-Transfer stattfindet. Oder »ein einziges einheitliches Feld, das alles verbindet«, wie es im Trailer heißt.



»Mindgamers« erinnert mit seinen CGI-Effekten und Kampfszenen wohl nicht unbeabsichtigt an die erfolgreiche »Matrix«-Reihe. Am 6. April startet der Film dann in den deutschen Kinos.