Am 8. Juni startet mit »Mann im Spagat« der neue Film von und mit Timo Jacobs. Der Trailer gibt erste Einblicke in die verrückte Welt von Cowboy, Tschick McQueen und der Weltatemagentur.

Geschrieben am 28. April 2017, 11:16

Cowboy (Timo Jacobs) ist so etwas wie ein unverbesserlicher Idealist, dem vor allem an Mülltrennung, sauberem Wasser und frischer Luft gelegen ist. Alles schön und gut, würde gegenüber nur nicht der niederträchtige Tschick McQueen einen Autorkurier-Service eröffnen und damit maßgeblich zur Umweltverschmutzung beitragen. Cowboy möchte mit einem eigenen, ausschließlich auf Fahrräder vertrauenden Kurierdienst kontern und eine Rally durch Berlin organisieren. Dass die Prämisse von Timo Jacobs neuem Film »Mann im Spagat« nicht nur verrückt klingt, sondern es auch durchaus ist, zeigt der Trailer, in dem wir unter anderem auch Olli Schulz und Bonaparte sehen.