Also muss Papa Bob – Mr. Incredible – den Haushalt schmeißen. Ihm fällt es nicht nur schwer zu verkraften, nicht mehr die erste Geige im Team der »Unglaublichen« zu spielen, auch die Aufgaben als Vater scheinen ihn eher zu überfordern. Noch dazu entwickelt auch Baby Jack endlich ein paar Fähigkeiten – zum Leidwesen der Familie.

Es ist wirklich schon 14 Jahre, dass »Die Unglaublichen« im Kino lief. Im kommenden Herbst startet nun endlich die Fortsetzung im Kino . In der hat die Familie mit dem neuen Job von Mama Helen, alias Alasti-Girl zu kämpfen. Als Gesicht einer neuen Kampagne, den Ruf von Superheldinnen und -helden zu verbessern, hat sie kaum noch Zeit für die Familie.

Sowohl »Die Unglaublichen 2« als auch der Kurzfilm »Bao« sind dann ab dem 27. September 2018 in den deutschen Kinos zu sehen. Welche Filme sonst in den kommenden Monaten starten, seht ihr hier in unserer Kinovorschau.