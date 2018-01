Marvel setzt seine Kino-Abenteuer fort. Jetzt gibt es den Trailer zu »Ant Man And The Wasp« mit Paul Rudd.

Gefühlt vergeht gegenwärtig keine Woche ohne Neuigkeiten aus dem Hause Marvel. Nun gibt es einen Trailer zur Fortsetzung »Ant Man And The Wasp« mit Paul Rudd und Evangeline Lilly. 2015 überzeugte »Ant Man« mit Action und Ameisensolidarität, im Sommer 2018 geht die Geschichte um den winzigen Helden mit den übermenschlichen Fähigkeiten weiter und dieses Mal bekommt er sogar eine Partnerin passender Größe an die Seite gestellt. Damit dürfte auch »Ant Man And The Wasp« wieder höchst unterhaltsam werden. Der Kinostart ist bereits am 2. August.