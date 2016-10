Dass »Stranger Things in eine zweite Staffel gehen wird, steht fest. Bis es so weit ist, dauert’s aber noch. Diese sieben Comics, Filme, Games und mehr verkürzen euch die Wartezeit.

01 »Paper Girls«

Die Comic-Reihe über eine Truppe Zeitungsausträgerinnen, die in der Halloween-Nacht 1988 in einen Strudel aus mysteriösen Abenteuern gerät, ist spannend, cool und glänzt durch subtilen Humor. Auch hier spielt Freundschaft unter Teenagern eine wichtige Rolle. Hinter den Comics steht das Super-Team aus Autor Brian K. Vaughan (»Saga«) und Zeichner Cliff Chiang ( »Wonder Woman«). »Paper Girls« bekam den Eisner Award als »Best New Series«, Chiang wurde außerdem als »Bester Zeichner« ausgezeichnet.

Brian K. Vaughan Paper Girls 1 Release: 15.03.2017 Laden bei iTunes Bei Amazon kaufen

02 Zieht euch »Stranger Things« an

Es gibt genug Anlässe, sich zu verkleiden. Das Joye-Byers-Kostüm bei der Comic Con in New York hat uns jedenfalls sehr beeindruckt und ist genau das richtige für Halloween oder Karneval. Wer den »Stranger Things«-Look aber subtiler in den Alltag integrieren möchte, könnte das mit einer Trucker Cap tun wie unser Liebling Dustin sie trägt.

Flexfit Flexfit Herren Caps / Trucker Cap Foam Kaufen bei Amazon

03 »Explorers - Ein phantastisches Abenteuer«

Ein Jahr nachdem er mit »Gremlins« einen unerwartet großen Erfolg feierte, wagte sich Regisseur Joe Dante an ein Sci-Fi-Abenteuer mit jugendlichen Helden. Leinwand-Debütant Ethan Hawke als Ben und River Phoenix als verrückter Teenie-Wissenschaftler Wolfgang bauen sich aus Schrott ein Raumschiff, um damit eine Reise ins All einzutreten, ein erster Kontakt mit außerirdischen Lebensformen inklusive. Obgleich der Film 1985 in den Kinos floppte, bietet er alles, was fantastisches Coming-Of-Age-Kino benötigt - inklusive einer sehr frühen Form des Internets.

Joe Dante Explorers - Ein phantastisches Abenteuer (mit deutschem Ton) Release: 21.10.2016 Bei Amazon kaufen

04 Zombie Zombie »Plays John Carpenter«

2010 nahm sich das französische Electropop-Duo einige klassische Horror-Themes von John Carpenter vor. Neben den unverzichtbaren Mystery-Melodien zu »Halloween« und »The Thing« ist auch das bedrohliche »Assault On Precint 13« dabei. Der Meister selbst hat im April sein zweites Soloalbum veröffentlicht und komponiert darauf im Geiste der synthetischen Spätsiebziger.

Zombie Zombie Zombie Zombie Plays John Carpenter - EP Release: 20.09.2010 ℗ 2010 Versatile Records Bei iTunes laden

05 »Gone Home«

Es ist 1995, Kaitlin kommt nach einem Jahr im Ausland in ihr Elternhaus zurück und niemand ist da. Sie findet nur eine schwammige Notiz von ihrer Schwester Sam. Nach und nach durchsucht man als Kaitlin aus der Ego-Perspektive das Haus, liest Briefe, zerknüllte Notizen, hört Kassetten und Anrufbeantworternachrichten und kommt dem Verbleib der Familie auf die Spur. »Gone Home« ist weniger ein klassisches Game als eine interaktive Geschichte. 2013 erschien das Spiel für den PC, Anfang diesen Jahres dann auch für die PS4 und Xbox. Mehr dazu gibt es hier

NBG EDV Handels & Verlags GmbH Gone Home (Collector's Edition) Release: 03.07.2014 Kaufen bei Amazon

06 »Ready Player One«

Der Science-Fiction-Roman »Ready Player One« spielt in einer dystopischen Version des Jahres 2044, wo sich ein großer Teil der Menschheit in eine virtuelle Realität namens OASIS flüchtet. Als deren Erfinder stirbt, entbrennt eine Schatzsuche, die seinen Erben bestimmen soll. Der in den 1980er Jahren aufgewachsene Milliardär hat die Rätsel mit Verweisen an die Popkultur seiner Jugendjahre gespickt, weswegen ein weltweiter Hype um jene Zeit entsteht. Autor Ernest Cline spielt dies gekonnt aus, an jeder Ecke entdeckt man charmante Anspielungen an Filme, Musik, Videospiele oder Technik dieses Jahrzehnts. Steven Spielberg arbeitet gerade an einer Verfilmung des Stoffs.

Ernest Cline Ready Player One: Roman Release: 20.01.2014 Bei Amazon kaufen

07 »Turbo Kid«

Angesiedelt im post-apokalyptischen Wasteland des Jahres 1997 nimmt sich »Turbo Kid« aus dem Jahr 2015 das Beste aus den Filmen der 1980er Jahre und schwingt sich damit zu einem knallbunten Nostalgie-Trip voller charmantem Witz und blutiger Action auf. Es ist, als würden Stephen King und Steven Spielberg während eines LSD-Trips ein Crossover aus »Die Goonies« und »E.T.« drehen, das Ganze ins »Mad Max«-Universum verlegen und die Troma-Studios produzieren lassen. Eine Fortsetzung des Independent-Hits wurde übrigens gerade erst angekündigt.