Tim Burtons Filme erzählen seit über 30 Jahren Märchen von Außenseitern und zauberhaften Wesen, düster und glamourös schillernd zugleich. Wolfgang Frömberg traf ihn anlässlich seines neuen Films »Die Insel der besonderen Kinder« in London und sprach mit ihm über Fotos aus Flohmarktkisten und andere Geister.





Aus der Garage der Eltern Die Postproduktion seiner Romanverfilmung »Die Insel der besonderen Kinder« läuft noch. Burton will an letzten Details tüfteln, weshalb der Film vor dem Interview nicht komplett gesichtet werden kann. Da mag es verwundern, dass er stattdessen in der Welt herumreist. Doch letztlich hat er einen guten Grund für den Trip in die chinesische Metropole. Zurzeit gastiert die große Burton-Werkschau in Shanghai. Eine umfangreiche Sammlung, zu der auch Gedichte und früheste Zeichnungen aus seiner Jugendzeit zählen. Die Show wurde 2009 im MoMA in New York eröffnet und zieht seither um den Globus. »In jedem Land ist sie anders aufgebaut«, erklärt Burton, »und das macht die Sache immer wieder reizvoll. Anfangs konnte ich mich nicht damit anfreunden. Die Ausstellungsstücke waren nicht für die Öffentlichkeit gedacht, und die Kuratoren mussten mein Haus und die alte Garage meiner Eltern durchstöbern, um das Privatarchiv mühsam zu sortieren. Erst als ich zur Eröffnung ins MoMA kam, fielen mir die positiven Aspekte auf. Ich bin kein großer Künstler, doch die Ausstellung macht den Prozess der Entwicklung von Ideen nachvollziehbar. Und darum geht es auch in der Kunst. Außerdem kommen viele Leute, die normalerweise nicht in ein Museum gehen würden. Ein Effekt, der vor allem bei den Kids zu beobachten ist.«



Kids, an deren Fingern noch Popcornreste kleben dürften. Tim Burton hat in den letzten gut 20 Jahren beinahe 20 Kinofilme gedreht. Er gehört zu den Regisseuren, die einen Blockbuster wie einen Autorenfilm inszenieren. 1990 rettete er einem gewissen Johnny Depp das Leben als schöpferisches Wesen. Man muss nur lesen, wie Depp seine damalige Lage als Hauptdarsteller in der TV-Serie »21 Jump Street« im Vorwort zum von Mark Salisbury herausgegebenen Buch »Der melancholische Magier« ( Quadriga Verlag ) schildert: »Sprachlos und verloren wurde ich als Posterboy-Variante eines jungen Republikaners an die amerikanische Jugend zwangsverfüttert, als Fernsehheld, Teenie-Schwarm, Idol und Augenweide bewundert und als patentierte Plastik-Actionfigur an eine Packung Frühstücksflocken auf Rädern getackert, die mit 300 Sachen auf einen 20-Minuten-Ruhm als Brotboxverzierung zusteuerte Tim Burton kommt aus dem Bad seines Londoner Hotelzimmers. Es ist der amerikanische Unabhängigkeitstag und man könnte meinen, ein gebürtiger Kalifornier würde diesen Anlass feierlich begehen. Aber Burton sieht so fertig aus, als habe er ihn einen Tag zu früh und sehr ausgiebig zelebriert. Mit wuscheligem Haarschopf über leicht verquollenem Gesicht schlurft er zur Couch und macht es sich darauf bequem. Offenbar hat er einen Blick in den Badezimmerspiegel werfen können. Die Anreise aus Shanghai wenige Stunden zuvor sei der Grund für den leicht derangierten Look, meint er. »Heute soll ich stundenlang über eine Arbeit reden, die noch nicht fertig ist«, fügt er hinzu. »Ich fühle mich wie ein Zombie«.



»Und dann erhielt ich eines Tages ein Drehbuch von meiner neuen Agentin«, so Depp weiter, »das wie ein Geschenk des Himmels schien. Es war die Geschichte eines Jungen, der Scheren anstelle von Händen hat – ein unschuldiger Außenseiter in Suburbia. Ich habe es sofort verschlungen und geheult wie ein kleines Kind. Die Vorstellung, dass sich jemand etwas so Brillantes ausdenken und dann auch noch filmisch umsetzen könnte, erschütterte mich zutiefst.« Er bekam die Hauptrolle als »Edward mit den Scherenhänden« – der Beginn einer bis heute anhaltenden Affäre zwischen Maestro Burton und Muse Depp, die bislang acht gemeinsame Filme umfasst.



Zuvor konnte der Regisseur bereits ein größeres Publikum mit »Pee Wees irre Abenteuer«, »Beetlejuice« und »Batman« rühren. Die Haltung des Außenseiters, der eine märchenhafte Welt erschafft, in der Freaks zu ihrem Recht kommen, zieht sich seitdem durch alle Filme Burtons – bis hin zu »Die Insel der besonderen Kinder«. Allerdings spielt Johnny Depp darin ausnahmsweise mal keine Rolle.

»Die Insel der besonderen Kinder« basiert auf einem Bestseller. Autor Ransom Riggs war jahrelang auf Flohmärkten unterwegs und sammelte alte Fotografien. Die Motive der Bilder, die auch im Roman abgedruckt wurden, sind mysteriös, wenn nicht sogar unheimlich. Auf einer Aufnahme sieht es so aus, als würde das fotografierte Mädchen mit beiden Füßen über dem Boden schweben, auf einem anderen stehen sich zwei als Clowns geschminkte Kinder gegenüber. »Ich liebe solche alten Fotos«, sagt Burton, »und war sofort begeistert.«

Die Fotos atmen beinahe denselben Geist wie Burtons Filme. Meist bemerkt man den Trick, der hinter einem Detail steckt oder den Streich, den die Sinne einem beim Betrachten spielen. Manche Aufnahmen bergen einen Rest Geheimnis und alle richten sich altmodisch an die Fantasie. Auch die Reibung zwischen Realität und Fiktion scheint bei Burton und Riggs ähnlich intensiv. Burton füllt die Leerstellen zwischen Absurditäten, die ihm in der Wirklichkeit begegnen, indem er das Notizbuch weiterspinnt, das er täglich mit Worten und Zeichnungen vollkritzelt. Ein Beispiel: Barnabas Collins aus Burtons Film »Dark Shadows«, der im 18. Jahrhundert geboren wurde, erblickt nach seiner Wiederauferstehung in der Jetztzeit das McDonald’s-Logo mit dem Werbespruch »Over 9 Billion Served«. Verblüfft ruft Johnny Depp als Barnabas aus: »Mephistopheles!« Zauberhafter kann man eine Spitze gegen die Fast-Food-Kette kaum auf die Leinwand bringen. Und in Burtons großartiger Version von »Planet der Affen« aus dem Jahr 2001 ist es ausgerechnet der National-Rifle-Association-Aktivist Charlton Heston , der dem jüngeren Affen General Thade erklärt, dass die Schusswaffe das Zeichen für den Einfallsreichtum und die Brutalität der Menschen sei. Eine Szene, die einem nicht nur bei jedem neuerlichen Amoklauf in den Sinn kommt. Romanautor Ransom Riggs wiederum dachte sich eine Story aus, in der die Figuren seines aus Flohmarktkisten zusammengestellten Fotoalbums zu lebendigen Charakteren wurden, die vom Massenmord durch Nationalsozialisten bedroht sind.

»Mich hat einerseits die Hauptfigur Jacob direkt angesprochen«, erzählt Burton, »sein Gefühl, nicht in eine bestimmte Welt zu gehören. Außerdem mochte ich die Besonderheit der Kinder. Sie sind weder Superhelden, noch auf negative Weise merkwürdig. Es ist nur so, dass sie einige herausragende Eigenschaften haben.« Burton ist immer noch kein Freund von Computereffekten, legt aber viel Wert auf Kulissen, Kostüme und Masken. Das sieht man auch den wenigen Szenen aus »Die Insel der besonderen Kinder« an, die in London vorab gezeigt werden. Jacob reist im Lauf der Handlung nicht nur auf eine Insel vor der Küste von Wales, sondern er begibt sich auch in die Vergangenheit. Auf den Spuren seines Großvaters gerät er in einen Loop, den die Heimleiterin Alma LeFay Peregrine (Eva Green) während des Zweiten Weltkriegs erschaffen hatte, um ihre Zöglinge vor einem Bombenangriff durch die deutsche Luftwaffe zu schützen. Der Twist: Alle Kinder sind Juden, auch das macht sie besonders. Wobei Tim Burton behauptet, in seiner Verfilmung gehe es nicht um Nazis und Juden, sondern um »Menschen und ihr Verhältnis zum Fantastischen. Im Film kommt zwar der reale Horror vor, den die Deutschen verbreiteten, aber mich interessiert, wie die Erinnerung das Denken beeinflusst. « Sie gaukelt einem gerne vor, der Horror der Vergangenheit sei wirklich vergangen.

Das Haus, in dem gedreht wurde, existiert tatsächlich. Es steht in Belgien und fügt sich ein in die Reihe der Gebäude, die in den Filmen Burtons meist ein stark symbolisch aufgeladener Ort des Geschehens sind. Erinnern wir uns an das verstorbene Ehepaar Maitland aus »Beetlejuice«, das die eigenen vier Wände nicht verlassen kann, nachdem es sich in Geister verwandelt hat. Burtons Häuser sind Orte, die zwischen den Welten liegen – und viel Spielraum für steile Interpretationen lassen: Sie könnten Zellen der Gefangenschaft oder Nester der Geborgenheit sein. Betrachtet man das Kino selbst als einen Möglichkeitsort, sei die Frage erlaubt, ob Burton, Jahrgang 1958, darin noch Potenzial für die Entwicklung von Ideen sieht, ob nun beim Künstler oder beim Zuschauer. Gehen die Leute als Geister ins Kino, kommen sie als Menschen heraus? »Es ist gut, dass die Leinwände wieder größer werden«, findet er. »Es gab Zeiten, da waren sie so klein, dass man genau so gut Fernsehen gucken konnte. Ich bin weiterhin ein großer Fan dunkler Kinosäle. Allerdings weiß man heute zu viel über die Filme. Dadurch geht die Magie verloren.«

Über »Die Insel der besonderen Kinder« wissen wir, dass darin zwei Figuren zusammenkommen, die das Leben von Menschen retten, indem sie die Zeit anhalten. Sie wandeln durch ihre Welten wie Gespenster, die im eigenen Spuk gefangen sind. Die von Ransom Riggs erfundene Miss Peregrine steckt in der Zeitschleife fest, und der von Burton selbst erfundene Tim Burton in seinem Universum aus weitergesponnenen Notizbucheintragungen. Das ist besser, als sich den Monstern kampflos zu ergeben, auch wenn der Kampf erschöpfend ist. »Mir gegenüber saß ein blasser, zerbrechlich wirkender Mann mit traurigen Augen und Haaren, die aussahen, als wären sie nicht nur von der letzten Nacht durchwühlt. Ein Kamm mit Beinen hätte um die Haarpracht dieses Typen einen weiten Bogen gemacht«, schreibt Johnny Depp über seine erste Begegnung mit Tim Burton. »›Mann, schlaf dich erst mal aus!‹ waren die ersten Worte, die mir durch den Kopf gingen, aber das konnte ich natürlich nicht sagen.«

