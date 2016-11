Es wundert nicht, dass die Entwickler von » Thumper « ihr Spiel als »Rhythm Violence« bezeichnen, statt sich herkömmlicher Genre-Bezeichnungen zu bedienen. Schon in der ersten Session erinnert das ungewöhnliche Virtual-Reality-Erlebnis an einen bösen Kater oder den Tunnelblick nach der Einnahme gewisser chemischer Substanzen. Das Spielprinzip könnte man als eine psychedelische Abfahrt beschreiben, die in bestimmten Momenten gewisse Reaktionen am Controller erfordert und so Töne erzeugt. Der gut getimte Abschuss von Farbblöcken und präzises Gegensteuern in den Kurven sichern das Überleben – sonst zerschellt das Alter-Ego in Form eines silbernen Käfers in tausend Scherben.