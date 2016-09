»The Twilight Zone – Unbekannte Dimensionen (Teil 3)«

Auch in den neuen Episoden der Mitte der 80er Jahre wieder aufgelegten »Twilight Zone« geben sich renommierte Autoren (George R. R. Martin, J. Michael Straczynski) und Regisseure (Wes Craven, Martha Coolidge, Peter Medak) die Klinke zu einer Tür in die Hand, die uns in unbekannte Dimensionen entführt. Diesmal u. a. bevölkert von Stars wie Shelley Duvall, Joe Mantegna, Lukas Haas und TV-Legenden wie Fred Savage (»Wunderbare Jahre«), Joe Penny (»Trio mit vier Fäusten«) und Robert Knepper (»Prison Break«).

20. September 2016, 10:50 Autor: Torben Liebknecht