Der Place de la République in Paris ist in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Treffpunkte der europäischen Skateboarding-Szene geworden: Nach dem Ende der Umbauarbeiten im Jahr 2013 eröffneten sich der örtlichen Szene mit dem ausladenden Platz gänzlich neue Möglichkeiten. Dass sich Larry Clark ausgerechnet diesen pulsierenden Ort als Ausgangspunkt für seine erste europäische Produktion ausgesucht hat, verwundert daher nur wenig. In »The Smell Of Us« treffen sich auch Math (Lukas Ionesco) und JP (Hugo Behar-Thinières) fast jeden Tag auf diesem Platz, um Joints zu rauchen, Skateboard zu fahren oder einfach nur Pornos auf ihren Smartphones zu schauen. Bei Letzterem stoßen sie auf ein Gesuch für Escort-Boys und zögern in Anbetracht des vermeintlich guten Stundenlohnes nicht lange. Der Beginn einer selbstzerstörerischen Abwärtsspirale.